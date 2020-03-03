08:41  03 марта
Европарламент из-за коронавируса отменил "Украинскую неделю"
15:36  03 марта
Россия готовит новую информатаку на Украину - МИД
10:17  03 марта
Украина собирает заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Крыму
UA | RU
UA | RU
03 марта 2020, 13:47 22

Кабмин разрешил "продавать" гражданство минимум за $100 тысяч

Читайте також
українською мовою
03 марта 2020, 13:47 22
Читайте також українською мовою
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило право подавать предложения в Государственную миграционную службу относительно установления квоты иммиграции в отношении высококвалифицированных специалистов дефицитных профессий и иностранных инвесторов, вложивших в экономику Украины от 100 тысяч долларов
Фото: mosaiquefm.net
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило право подавать предложения в Государственную миграционную службу относительно установления квоты иммиграции в отношении высококвалифицированных специалистов дефицитных профессий и иностранных инвесторов, вложивших в экономику Украины от 100 тысяч долларов

Как передает RegioNews, о таком решении Кабмина сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства 3 марта, в своем Telegram-канале.

Он также опубликовав текст постановления Кабмина, согласно которому правительство внесло изменения в порядок формирования квоты иммиграции.

"Предложения в ГМС относительно установления квоты иммиграции на следующий календарный год вносят... Минэкономики – относительно лиц, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной валютой на сумму не менее 100 тысяч долларов США, и высококвалифицированных специалистов и сотрудников, острая потребность в которых является существенной для экономики Украины", - говорится в документе.


Кабмин гражданство инвестиции
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Последние Популярные
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Виктор Таран
Все блоги »
Корпорация Зе. Помешают ли "собаки и дороги" взять "Слугам народа" местные советы в Николаевской области
03 марта 2020, 10:17
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »