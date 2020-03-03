Кабмин разрешил "продавать" гражданство минимум за $100 тысяч

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило право подавать предложения в Государственную миграционную службу относительно установления квоты иммиграции в отношении высококвалифицированных специалистов дефицитных профессий и иностранных инвесторов, вложивших в экономику Украины от 100 тысяч долларов

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило право подавать предложения в Государственную миграционную службу относительно установления квоты иммиграции в отношении высококвалифицированных специалистов дефицитных профессий и иностранных инвесторов, вложивших в экономику Украины от 100 тысяч долларов

Как передает RegioNews, о таком решении Кабмина сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства 3 марта, в своем Telegram-канале. Он также опубликовав текст постановления Кабмина, согласно которому правительство внесло изменения в порядок формирования квоты иммиграции. "Предложения в ГМС относительно установления квоты иммиграции на следующий календарный год вносят... Минэкономики – относительно лиц, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной валютой на сумму не менее 100 тысяч долларов США, и высококвалифицированных специалистов и сотрудников, острая потребность в которых является существенной для экономики Украины", - говорится в документе.

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