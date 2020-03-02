Полиция открыла уголовное производство по факту обстрела города в Донецкой области

Полицейские расследуют факт травмирования женщины во время минометного обстрела в Донецкой области

Фото: Национальная полиция

Полицейские расследуют факт травмирования женщины во время минометного обстрела в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

По информации полиции, 2 марта на территории частного дома в Красногоровке разорвались три снаряда. В момент обстрела в доме находилась женщина. 73-летняя хозяйка дома получила осколочное ранение. Ее срочно госпитализировали. Сейчас женщина находится в больнице, ее состояние стабильное.

По факту обстрела открыто уголовное производство по ст.258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 2 марта российские оккупанты целенаправленно обстреляли Красногоровку в Марьинском районе Донецкой области.