Полиция открыла уголовное производство по факту обстрела города в Донецкой области
Полицейские расследуют факт травмирования женщины во время минометного обстрела в Донецкой области
Полицейские расследуют факт травмирования женщины во время минометного обстрела в Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.
По информации полиции, 2 марта на территории частного дома в Красногоровке разорвались три снаряда. В момент обстрела в доме находилась женщина. 73-летняя хозяйка дома получила осколочное ранение. Ее срочно госпитализировали. Сейчас женщина находится в больнице, ее состояние стабильное.
По факту обстрела открыто уголовное производство по ст.258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, 2 марта российские оккупанты целенаправленно обстреляли Красногоровку в Марьинском районе Донецкой области.
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