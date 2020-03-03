В Донецкой области начали дезинфекцию троллейбусов

В Бахмуте Донецкой области работники КП "БАХМУТЭЛЕКТРОТРАНС" начали проводить дополнительные мероприятия по дезинфекции подвижного состава

Фото: КП «БАХМУТЭЛЕКТРОТРАНС»

В Бахмуте Донецкой области работники КП "БАХМУТЭЛЕКТРОТРАНС" начали проводить дополнительные мероприятия по дезинфекции подвижного состава

Об этом, как сообщает RegioNews, говорится на странице предприятия в Facebook.

Во время уборки и мойки подвижного состава обрабатываются дезинфицирующими средствами перила и все поверхности в салонах.

Отмечено, что работы проводятся для борьбы с инфекционными заболеваниями.