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03 марта 2020, 11:05 3

В Донецкой области начали дезинфекцию троллейбусов

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03 марта 2020, 11:05 3
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В Бахмуте Донецкой области работники КП "БАХМУТЭЛЕКТРОТРАНС" начали проводить дополнительные мероприятия по дезинфекции подвижного состава
Фото: КП «БАХМУТЭЛЕКТРОТРАНС»
В Бахмуте Донецкой области работники КП "БАХМУТЭЛЕКТРОТРАНС" начали проводить дополнительные мероприятия по дезинфекции подвижного состава

Об этом, как сообщает RegioNews, говорится на странице предприятия в Facebook.

Во время уборки и мойки подвижного состава обрабатываются дезинфицирующими средствами перила и все поверхности в салонах.

Отмечено, что работы проводятся для борьбы с инфекционными заболеваниями.


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