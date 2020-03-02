Боевики обстреляли город в Донецкой области. Ранен местный житель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Российские оккупанты целенаправленно обстреляли Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области. Боевики вели огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120 мм. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками был ранен один житель. Ему оперативно оказали медицинскую помощь.
"Такие дерзкие действия российских оккупантов лишний раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины. Подразделения ООС для подавления огня противника и прекращения вооруженных провокаций использовали имеющиеся огневые средства и дали по российским оккупантам адекватный ответ, нанося эффективное огневое поражение. Потери противника уточняются", - отметили в ООС.
Командование операции Объединенных сил отметило, что ни один акт агрессии в дальнейшем не останется без должного ответа.
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