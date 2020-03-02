57-летний украинец пытался провезти в "ДНР" психотропы

Пограничники в КПВВ "Новотроицкое" задержали партию медицинских препаратов с содержанием фенобарбитала

Фото: Госпогранслужба Украины

Пограничники в КПВВ "Новотроицкое" задержали партию медицинских препаратов с содержанием фенобарбитала

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

57-летний украинец ехал через КПВВ во временно оккупированный Донецк.

Во время контроля мужчина нервничал. На его автомобиль сработала служебная собака пограничников. Во время проверки в боковых стенках багажного отделения его машины обнаружили медицинские препараты.

Как выяснилось, он планировал провезти 400 пластин с содержанием психотропного вещества - фенобарбитала. Согласно правительственному постановлению оборот этого вещества ограничен.

Мужчину и медицинские препараты передали Нацполиции.