У ребенка в Днепропетровской области коронавирус не подтвержден - облсовет
В Днепропетровской области медики определили вирус гриппа у ребенка, коронавирус не подтвержден
В Днепропетровской области медики определили вирус гриппа у ребенка, коронавирус не подтвержден
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского облсовета.
Так, в конце прошлой недели у ребенка зафиксировали стремительный рост температуры. Ребенок контактировал с родственником, вернувшимся из Италии.
Медики провели необходимые тесты и определили вирус H1N1. Это привычный грипп, который также может тяжело протекать и давать осложнения.
"Наиболее опасный симптом коронавируса - это паника ... Мы должны не допустить ни в коем случае повторения "новых санжар" в нашей области. Иначе люди гораздо больше рискуют погибнуть от рук земляков, чем от излечимой болезни ", - прокомментировал председатель облсовета Святослав Олейник.
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- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
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