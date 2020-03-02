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02 марта 2020, 14:10 2

У ребенка в Днепропетровской области коронавирус не подтвержден - облсовет

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02 марта 2020, 14:10 2
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В Днепропетровской области медики определили вирус гриппа у ребенка, коронавирус не подтвержден
Фото: pixabay.com
В Днепропетровской области медики определили вирус гриппа у ребенка, коронавирус не подтвержден

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского облсовета.

Так, в конце прошлой недели у ребенка зафиксировали стремительный рост температуры. Ребенок контактировал с родственником, вернувшимся из Италии.

Медики провели необходимые тесты и определили вирус H1N1. Это привычный грипп, который также может тяжело протекать и давать осложнения.

"Наиболее опасный симптом коронавируса - это паника ... Мы должны не допустить ни в коем случае повторения "новых санжар" в нашей области. Иначе люди гораздо больше рискуют погибнуть от рук земляков, чем от излечимой болезни ", - прокомментировал председатель облсовета Святослав Олейник.


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