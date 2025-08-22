Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Речь идет о территории площадью более 22 гектаров, которую Божедаровский поселковый совет передал в аренду одному из обществ для сельскохозяйственной деятельности.

Однако арендатор фактически изменил целевое назначение участка, что противоречит законодательству Украины об охране природных ресурсов. Это нарушение стало основанием для вмешательства прокуратуры.

Прокуратура отслеживает использование земельных участков

Окружная прокуратура подала в суд иск о расторжении договора аренды и возврате земли в пользование государству. Суд удовлетворил требования прокуратуры, расторг договор, и решение вступило в законную силу. Земельный участок возвращается под контроль государства для дальнейшего природоохранного использования.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменении административных границ Днепропетровской области. Документ предусматривает, что часть населенных пунктов Донбасса, в частности Славянск и Краматорск, может быть отнесена к Днепропетровской и Харьковской областям.