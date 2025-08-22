11:54  22 августа
22 августа 2025, 13:17

Государству возвращен земельный участок стоимостью 2,4 млн грн в Днепропетровской области

22 августа 2025, 13:17
Читайте також українською мовою
Фото: Днепропетровская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

Желтоводская окружная прокуратура выявила факт незаконного использования земельного участка, входящего в природно-заповедный фонд региона

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Речь идет о территории площадью более 22 гектаров, которую Божедаровский поселковый совет передал в аренду одному из обществ для сельскохозяйственной деятельности.

Однако арендатор фактически изменил целевое назначение участка, что противоречит законодательству Украины об охране природных ресурсов. Это нарушение стало основанием для вмешательства прокуратуры.

Прокуратура отслеживает использование земельных участков

Окружная прокуратура подала в суд иск о расторжении договора аренды и возврате земли в пользование государству. Суд удовлетворил требования прокуратуры, расторг договор, и решение вступило в законную силу. Земельный участок возвращается под контроль государства для дальнейшего природоохранного использования.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменении административных границ Днепропетровской области. Документ предусматривает, что часть населенных пунктов Донбасса, в частности Славянск и Краматорск, может быть отнесена к Днепропетровской и Харьковской областям.

