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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на nenka.info.

В ближайшее время компания McDonald's может закрыть свои заведения в Днепре и Чернигове, о чем были предупреждены менеджеры на местах.

В то же время в Киеве появится укрытие двойного назначения с McDonald's и паркингом.

Напомним, в прошлом месяце McDonald's открыл ресторан в Закарпатье.