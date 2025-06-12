McDonald's может закрыть свои заведения в Днепре и Чернигове
Компания McDonald's рассматривает вариант закрытия заведений в зонах повышенного риска
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на nenka.info.
В ближайшее время компания McDonald's может закрыть свои заведения в Днепре и Чернигове, о чем были предупреждены менеджеры на местах.
В то же время в Киеве появится укрытие двойного назначения с McDonald's и паркингом.
Напомним, в прошлом месяце McDonald's открыл ресторан в Закарпатье.
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