На Черниговщине сгорела школа
Минувшей ночью в с. Пальчики Бахмачского района Черниговской области в одноэтажном здании общеобразовательного учебного заведения возник пожар
Минувшей ночью в с. Пальчики Бахмачского района Черниговской области в одноэтажном здании общеобразовательного учебного заведения возник пожар
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Согласно сообщению, пожар возник в 02:08 и в 06:55 был ликвидирован.
"Жертв та пострадавших нет. Огнем уничтожены крыша, перекрытия и имущество площадью 600 м2", - говорится в сообщении.
Как отмечается, к тушению привлекались 23 человека и семь единиц техники, из них от ГСЧС - 19 и четверо соответственно.
Причина пожара устанавливается.
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
- 13:04 03 марта Скалецкая успокоила насчет первого случая коронавируса в Украине
- 12:58 03 марта Эпидемиологи срочно проверяют людей, которые путешествовали с больным коронавирусом
- 12:45 03 марта Сохраняйте спокойствие: Гончарук отреагировал на появление коронавируса в Украине
- 12:35 03 марта Коронавирус в Украине: маска не спасет - Минздрав
- 12:29 03 марта Состояние больного коронавирусом мужчины стабильное
- 12:26 03 марта Украинским министрам будут помогать специалисты по цифрофизации - Кабимн
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
Все блоги »
Корпорация Зе. Помешают ли "собаки и дороги" взять "Слугам народа" местные советы в Николаевской области
03 марта 2020, 10:17
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации