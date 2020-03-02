12:08  03 марта
"Слуги" захотели уволить директора НАБУ
11:53  03 марта
Ситуация в Новых Санжарах: Скалецкая вовсю играет в тенис с эвакуированными
10:17  03 марта
Украина собирает заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Крыму
UA | RU
UA | RU
02 марта 2020, 18:28 2

На Черниговщине представили нового главу Куликовской РГА

Читайте також
українською мовою
02 марта 2020, 18:28 2
Читайте також українською мовою
Петр Ерко стал новым председателем Куликовской районной государственной администрации
Петр Ерко стал новым председателем Куликовской районной государственной администрации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговскую облгосадминистрацию.

Сегодня, 2 марта, председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко официально представил нового главу Куликовской райгосадминистрации Петра Ерка.

Петр Ерко – уроженец Куликовского района, вся его трудовая деятельность связана с этим регионом. Начал работать в Куликовской РГА в 1992 году специалистом І категории управления сельского хозяйства. Занимал различные должности органа исполнительной власти. С 2014 года работал первым заместителем председателя РГА. Избирался депутатом Куликовской районного совета трех созывов.

Новому руководителю поручили содействовать развитию бизнеса, создавать новые рабочие места, обеспечивать социальные программы.


чернігів РДА
В Черниговской области не нашли места для эвакуированных из Китая украинцев
02 марта 2020, 10:31
На Черниговщине во время пожара на военном полигоне пострадали трое человек
28 февраля 2020, 17:24
В Черниговской области работникам не выплатили почти 14 млн гривен
28 февраля 2020, 13:15
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Последние Популярные
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Виктор Таран
Все блоги »
Корпорация Зе. Помешают ли "собаки и дороги" взять "Слугам народа" местные советы в Николаевской области
03 марта 2020, 10:17
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »