В Черкасской области прогнозируют резкое ухудшение погодных условий

2 марта в Черкасской области синоптики объявили первый уровень опасности - ожидают сильные порывы ветра

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2 марта в Черкасской области синоптики объявили первый уровень опасности - ожидают сильные порывы ветра

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Укргидрометцентр.

2 марта в Черкассах и в регионе ожидают сильные порывы южного ветра 15-20 м/с. Днем дождь, солнце не будет показываться из-за облаков.

Ртутный столбик термометра днем покажет +8...10 градусов. Вечером и ночью температура упадет до +3...5 градусов.

Как сообщалось ранее, коммунальщики еще успели ликвидировать все последствия предыдущего урагана, а синоптики вновь предупреждают об ухудшении погодных условий. На этот раз просят быть осторожными жителей и гостей Одессы.