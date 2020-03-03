В Черкассах 80-летняя пенсионерка установила спортивный рекорд
Информация появилась на Facebook-странице Федерации легкой атлетики Черкасской области, сообщают RegioNews.
Антонина Ткачук на Чемпионате Украины по легкой атлетике среди ветеранов установила рекорд Украины в беге на 400м в возрастной категории 80 плюс.
О победительнице известно, что она родилась 19 июля 1939 года. Проживает в городе Черкассы в микрорайоне Новая Таможня.
Также члены сборной черкасской Лагунов Михаил и Стеценко Анатолий заняли 1 и 2 места соответственно в абсолютном зачете в толкании ядра. Третье место на соревнованиях занял Кривенко Василий.В целом команда Черкасской области заняла 2 место.
Как писали RegioNews ранее, черкащан Назара Чепурного, Анастасию Сапсай, Ивана Ткаченко и Никиту Руслова номинировали на звание "Герой спортивного года". Торжественная церемония состоится 9 марта в Киеве.
- 18:17 03 марта В Раде решили цивилизовать украинский лоббизм
- 18:03 03 марта В Черкассах 80-летняя пенсионерка установила спортивный рекорд
- 18:01 03 марта Конституционный Суд перенес рассмотрение закона о люстрации
- 17:57 03 марта В инфекционном отделении Черновицкой больницы, где находится больной коронавирусом, дежурят семь врачей
- 17:54 03 марта В выборах народного депутата по 179 округу будут участвовать 37 кандидатов - ЦИК
- 17:45 03 марта В Верховной Раде создали комиссия по деятельности мэра Одессы Труханова
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус