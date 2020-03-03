В Черкассах 80-летняя пенсионерка установила спортивный рекорд

80-летняя черкащанка Антонина Ткачук установил рекорд Украины по бегу

Фото: Pixabay

80-летняя черкащанка Антонина Ткачук установил рекорд Украины по бегу

Информация появилась на Facebook-странице Федерации легкой атлетики Черкасской области, сообщают RegioNews.

Антонина Ткачук на Чемпионате Украины по легкой атлетике среди ветеранов установила рекорд Украины в беге на 400м в возрастной категории 80 плюс.

О победительнице известно, что она родилась 19 июля 1939 года. Проживает в городе Черкассы в микрорайоне Новая Таможня.

Также члены сборной черкасской Лагунов Михаил и Стеценко Анатолий заняли 1 и 2 места соответственно в абсолютном зачете в толкании ядра. Третье место на соревнованиях занял Кривенко Василий.В целом команда Черкасской области заняла 2 место.

Как писали RegioNews ранее, черкащан Назара Чепурного, Анастасию Сапсай, Ивана Ткаченко и Никиту Руслова номинировали на звание "Герой спортивного года". Торжественная церемония состоится 9 марта в Киеве.