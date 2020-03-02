В Черновцах учителям уже второй раз в этом году задержали зарплату
Об этом пишет ИА АСС, передает RegioNewS.
В городском управлении образования объяснили, что задержка произошла из-за того, что не хватило государственной субвенции.
"У нас учителя школ получают зарплату из государственной субвенции. В феврале, как и в январе, Министерство финансов неправильно распределило средства, поэтому февральской субвенции не хватило на выплату зарплаты. Я думаю, деньги, которых не хватило, поступят со дня на день. Думаю, уже 5 марта учителя будут с зарплатой", - отметил в комментарии начальник Черновицкого городского управления образования Сергей Мартынюк.
Кроме того, главный педагог отметил, что уже есть распоряжение о перераспределении госсубвенции и выделение 10 млн грн на зарплату педагогам. Поэтому в дальнейшем подобных задержек, надеется, не будет.
- 13:04 03 марта Скалецкая успокоила насчет первого случая коронавируса в Украине
- 12:58 03 марта Эпидемиологи срочно проверяют людей, которые путешествовали с больным коронавирусом
- 12:45 03 марта Сохраняйте спокойствие: Гончарук отреагировал на появление коронавируса в Украине
- 12:35 03 марта Коронавирус в Украине: маска не спасет - Минздрав
- 12:29 03 марта Состояние больного коронавирусом мужчины стабильное
- 12:26 03 марта Украинским министрам будут помогать специалисты по цифрофизации - Кабимн
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус