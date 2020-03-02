На Буковине досрочно прекратили полномочия городского головы
Сегодня на сессии Хотинской городского совета депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Хотинского городского головы Николая Головлева.
Сегодня на сессии Хотинской городского совета депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Хотинского городского головы Николая Головлева.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Черновицкий проминь".
Решение поддержали 19 депутатов из 26.
Причиной такого решения депутатов стал скандал с "львовским мусором". Николай Головлев утвердил тариф на захоронение мусора из Львова на Хотинской свалке.
Николай Головлев признал, что вел переговоры со Львовом, но отметил, что львовское мусор не будут принимать без согласия хотинчан.
Напомним, раньше Хотинскому городскому совету поступило предложение от горсовета Львова о том, чтобы на Хотинскую свалку привозили по два грузовика отходов в день на платной основе.
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