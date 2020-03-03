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03 марта 2020, 22:58 8

В Черновцах начали массовую дезинфекцию общественного транспорта

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03 марта 2020, 22:58 8
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Каждый перевозчик готовит автобусы, которые выйдут завтра на маршруты
Фото: "Черновицкий проминь"
Каждый перевозчик готовит автобусы, которые выйдут завтра на маршруты

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеканал "Черновицкий проминь".

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимир Бешлей сообщил на своей Фейсбук-странице о том, что провел оперативное совещание с перевозчиками, на которой обязал руководителей транспортных предприятий принять безотлагательные превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса.

Рейд на ТОВ "Денисівка-1" щодо проведення дезінфекції автобусів.

Опубліковано Володимиром Бешлеєм Вівторок, 3 березня 2020 р.


Каждый перевозчик готовит автобусы, которые выйдут завтра на маршруты. Владимир Бешлей вместе с журналистами сделали на ООО "Денисовка-1" и "Буковина-транс экипаж".


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