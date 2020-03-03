В Черновцах начали массовую дезинфекцию общественного транспорта
Каждый перевозчик готовит автобусы, которые выйдут завтра на маршруты
Каждый перевозчик готовит автобусы, которые выйдут завтра на маршруты
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеканал "Черновицкий проминь".
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимир Бешлей сообщил на своей Фейсбук-странице о том, что провел оперативное совещание с перевозчиками, на которой обязал руководителей транспортных предприятий принять безотлагательные превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса.
Рейд на ТОВ "Денисівка-1" щодо проведення дезінфекції автобусів.Опубліковано Володимиром Бешлеєм Вівторок, 3 березня 2020 р.
Каждый перевозчик готовит автобусы, которые выйдут завтра на маршруты. Владимир Бешлей вместе с журналистами сделали на ООО "Денисовка-1" и "Буковина-транс экипаж".
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