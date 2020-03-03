Глава Черновицкой ОГА проводит срочный брифинг по коронавирусу
Информация о ситуации с коронавирусом на текущий момент
Информация о ситуации с коронавирусом на текущий момент
Терміновий брифінг в Чернівецькій ОДА
Терміновий брифінг в Чернівецькій ОДАОпубліковано Чернівецький промінь Вівторок, 3 березня 2020 р.
В Черновцах по требованию соседей госпитализировали жену больного коронавирусом
03 марта 2020, 21:19В Черновцах соседи больного коронавирусом угрожают перекрыть дорогу, если его жену не госпитализируют
03 марта 2020, 20:46Больной коронавирусом черновчанин сегодня празднует день рождения
03 марта 2020, 18:44
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
- 22:58 03 марта В Черновцах начали массовую дезинфекцию общественного транспорта
- 22:53 03 марта Глава Черновицкой ОГА проводит срочный брифинг по коронавирусу
- 21:19 03 марта В Черновцах по требованию соседей госпитализировали жену больного коронавирусом
- 20:46 03 марта В Черновцах соседи больного коронавирусом угрожают перекрыть дорогу, если его жену не госпитализируют
- 20:13 03 марта Зеленский предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра - СМИ
- 19:53 03 марта Депутаты рассмотрели более половины поправок к законопроекту о рынке земли
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
Все блоги »
Великий комбинатор. Зачем Зеленский уступил округ в Харькове "администратору" Порошенко
03 марта 2020, 19:20
Перезагрузка Кабмина. Какой премьер сделает местные выборы для Зеленского
03 марта 2020, 18:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации