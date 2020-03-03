Больной коронавирусом черновчанин сегодня празднует день рождения
Об этом сообщает ТСН, пишет RegioNews.
Болезнь сейчас протекает легко: кашель и температура до 38 градусов. Его жена здорова. Она самоизолировалась дома. Корреспондентам ТСН удалось пообщаться с ней по телефону. Она говорит, как муж заразился, не понимает.
"Я с ним говорила сегодня в два часа дня, была температура 38. В пятницу с вечера у него началось - температура до 38,4 и не могли сбить. Мы там (в Италии) ни с кем так не контактировали, особо не с кем не общались. Мы путешествовали вдвоем, вдвоем ходили и пытались не быть в больших скоплениях людей, кроме аэропорта", - рассказала жена больного.
Эпидемиологи уже установили круг людей, с которыми контактировал больной. Это пограничники, медики, соседи и родные - всего три десятка человек. За всеми сейчас наблюдают медики, однако их не изолируют отдельно на карантин, поскольку никаких симптомов нет.
Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.
Состояние больного удовлетворительное, эпидемиологи отрабатывают контакты больного.
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