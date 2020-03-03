В инфекционном отделении Черновицкой больницы, где находится больной коронавирусом, дежурят семь врачей

Врачи сами докупили принадлежности, необходимые для диагностики и изучают зарубежный опыт борьбы с болезнью. В больнице организованы круглосуточные дежурства

Врачи сами докупили принадлежности, необходимые для диагностики и изучают зарубежный опыт борьбы с болезнью. В больнице организованы круглосуточные дежурства

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