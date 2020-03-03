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03 марта 2020, 17:57 3

В инфекционном отделении Черновицкой больницы, где находится больной коронавирусом, дежурят семь врачей

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03 марта 2020, 17:57 3
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Врачи сами докупили принадлежности, необходимые для диагностики и изучают зарубежный опыт борьбы с болезнью. В больнице организованы круглосуточные дежурства
Врачи сами докупили принадлежности, необходимые для диагностики и изучают зарубежный опыт борьбы с болезнью. В больнице организованы круглосуточные дежурства

Об этом на своей странице написала врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко, передает RegioNews.

Це інфекційне відділення. Тут ізолюють та лікують людей з підозрою на короновірус (актуальне) та інші інфекційні...

Опубліковано Ольгою Кобевко Вівторок, 3 березня 2020 р.

Черновицкие врачи призывают горожан не паниковать и заботиться о своем здоровье.

В Черновцах также рекомендуют ограничить массовые мероприятия.

Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.

Состояние больного удовлетворительное, эпидемиологи отрабатывают контакты больного.


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