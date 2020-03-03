Коронавирус в Черновцах: мэрия отчиталась о мерах безопасности
О мерах безопасности для противодействия распространению коронавируса на брифинге рассказал мэр Черновцов Алексей Каспрук, сообщает RegioNews.
В частности, на масочный режим переходят водители и кондукторы троллейбусов и маршруток. Перевозчики предлагают также обеспечить водителей и кондукторов еще и перчатками, так как те постоянно имеют дело с деньгами.
На одном из крупнейших рынков Западной Украины - Калиновскому - работают три медицинских пункта. На рынке будут проводить отдельную информационную компанию о коронавирусе и средствах его профилактики, а также измерять температуру всем желающим.
"Мы усиливаем дезинфекцию в учебных и воспитательных заведениях города. Завтра, 4 марта, во всех школах проведут урок по безопасности жизнедеятельности, во время которого классные руководители расскажут школьникам о том, что такое коронавирус и что надо делать, чтобы не заразиться, - говорит Алексей Каспрук.
В Черновцах также рекомендуют ограничить массовые мероприятия.
Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.
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