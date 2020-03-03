Заместитель председателя Черновицкой ОГА опровергла фейк о 35 изолированных из-за коронавируса

Ложную информацию распространили в некоторых СМИ

Ложную информацию распространили в некоторых СМИ

Об этом Наталья Гусак написала на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Увага фейк Ніяких 35 осіб у Чернівецькій області не ізольовано. Поширюйте правдиву інформацію Опубліковано Наталією Гусак Вівторок, 3 березня 2020 р.



Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак опровергла фейковых информацию, которую распространяли некоторые центральные СМИ, о том, что будто бы в Черновицкой области изолировали 35 человек, которые могли контактировать с больным коронавирусом.

"Внимание фейк! Никаких 35 человек в Черновицкой области не изолированно. Распространяйте правдивую информацию", - написала Наталья Гусак.

Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.