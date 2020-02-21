Глава Полтавской области: противостояний в Новых Санжарах больше не ждем

Про митинги, полицейские патрули и препятствования возможным провокациям

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Про митинги, полицейские патрули и препятствования возможным провокациям

Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синєгубов ответил на вопросы журналиста RegioNews по поводу обстановки в Новых Санжарах.

Какова сейчас ситуация в Новых Санжарах?

Ситуация сейчас стабильная, никаких митингов нет, возможно, некоторые люди продолжают выражать свое недовольство относительно событий, которые произошли вчера, но это лишь единичные случаи. Беспокойств по поводу возможной новой волны противостояний нет.

Что происходит в санатории, как чувствуют себя люди?

Наш департамент постоянно поддерживает связь с теми, кто там находится: непосредственно с заведением, с его руководителем, с райгосадминистрацией, внимательно наблюдаем за текущим состоянием дел.

Каким образом организована дальнейшая защита эвакуированных в санатории?

Выставлены патрули, после вчерашних событий некоторые улицы до сих пор патрулирует нацполіція и национальная гвардия, чтобы исключить будущие провокации. Периметр контролируется, просматривается, и нет никаких оснований говорить, о том что есть хоть какие-то попытки проникновения охраняемого заведения.

Какие задачи стоят перед оперативным штабом?

Контролировать ситуацию и в дальнейшем, чтобы она была стабильной и все 14 дней обсервации прошли как можно комфортнее для людей которые там находятся. С нашей стороны мы будем делать все необходимое, для того, чтобы обеспечить наших граждан и иностранцев всем необходимым.