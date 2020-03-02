Правительство должно быть машиной по созданию доверия
Ведь 50 % доверия в наших условиях и низкий антирейтинг - это фактор. Но при этом низкие рейтинги доверия к действующему премьеру. Около 6 % и антирейтинг отвечающего за экономику.
А правительство должно быть машиной по созданию доверия граждан. Без этого сложно поводить любую политику. Вот на этом фоне неделю и обсуждаем возможные кадровые перетасовки в Кабмине. Кадровые ротации. Тем более президент говорит, что будет менять людей на должностях. Если не справляются.
Тут и начали обсуждать Тигипко, и Хорошковского, и Витренко, и Шмыгаля.
Но есть одно но - которое многое меняет - если говорить о Тигипко и Хорошковском - были, плавали. Знаем. Только закон о люстрации пока в действии. Даже после решений ЕСПЧ. Так что с этим нужно что-то делать. Витренко - да, кто же его не знает, после деятельности в Нафтогазе. И тарифов и зарплат там. Доверие к нему - соответствующе, уже на старте.
Остаётся Шмыгаль. Из Львова. Был руководителем Ивано-Франковской области. То есть как бы региональный баланс сохраняется. Нет особого политического прошлого и явных политических устремлений в будущем. Может быть воспринят ключевыми игроками, как консенсусный вариант. Так это выглядит на данный момент.
По закону, в случае отставки премьера, члены его кабинета переходят в статус и.о., а "старшим по званию" временно становится вице-премьер. В данном случае – тот же Шмыгаль.
Смотрим как будет.
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