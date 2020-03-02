Кто станет новым премьером: выбор за Зеленским

Уже скоро, 4 марта, Украина может получить если не полностью новый Кабмин, то существенно переформатированный. И здесь все зависит от того, какой выбор сделает президент

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Уже скоро, 4 марта, Украина может получить если не полностью новый Кабмин, то существенно переформатированный. И здесь все зависит от того, какой выбор сделает президент

Одно из обещаний нынешнего президента, когда он был еще только кандидатом на эту должность, хорошо запомнилось по дерзкому и красивому слогану: "Весна придет – сажать будем!".

Об этом Юрий Гаврилечко пишет в своем блоге на liga.net.

Значительная часть украинцев восприняла это как обещание "посадить" коррупционеров из числа особо отличившихся персонажей старой власти. Однако, реальность оказалось совсем иной. И под данным лозунгом скрывалось инновационная кадровая политика президента. Суть которой состояла в том, чтобы сперва посадить в кресла премьера и членов кабинета министров тех самых "новых лиц", которых от него требовал избиратель, а затем, к весне, определиться: оставлять их на месте или сажать на должности более компетентных персон.

К середине зимы 2019/20 практически всем стало окончательно ясно, что ставка на "новые лица" не сыграла. И, если правительство Гончарука было способным кое-как выполнять свои обязанности в тепличных условиях: опираясь на личный рейтинг Зеленского, послевыборный оптимизм и ожидание перемен к лучшему большинства украинцев, то работать в даже минимально кризисных условиях оно оказалось неспособным. И президентом было принято логичное и здравое решение о проведении ротаций в правительстве.

Переформатирование Кабинета министров должно решить три задачи:

1. остановить экономическое падение;

2. убрать политические риски развивающегося экономического кризиса для президента Зеленского, переложив ответственность за все проблемы на уходящего премьера;

3. не допустить прихода в премьеры потенциального политического конкурента президента.

Очевидно, что на создание коалиционного Кабмина Владимир Зеленский не пойдет. Потому, наиболее очевидное решение выглядит так: формирование Кабмина чиновников-технократов, без четкой политической привязки к основным олигархическим группам. Почему так? – да потому что пребывание бизнесменов на высших должностях в исполнительной власти уже неоднократно доказывало вредоносность таких назначений для государства. В первую очередь из-за того, что бизнесмен упорно пытается заработать на том, что ему попало в руки. Тем самым разрушая смысл существования института публичных услуг, коим во многом является современное государство с демократической формой правления.

В качестве возможного нового премьера чаще всего называют Сергея Тигипко, Валерия Хорошковского, Юрия Витренко и нового вице-премьера по развитию территорий Дениса Шмыгаля.

Если посмотреть на их кандидатуры именно через призму вышеприведенного принципа формирования правительства, то окажется, что первые три кандидатуры решительно не подходят по базовому условию – все они, в первую очередь, бизнесмены. Кроме того, за каждым из них тянется шлейф скандалов, в основном – коррупционных:

Так, Сергей Тигипко в недалеком прошлом (2010/11) инициировал, пребывая не посту вице-премьера, повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, увеличение страхового стажа, необходимого для получения пенсии шахтерам и авиадиспетчерам, а также снижение размеров всех трудовых пенсий, вследствие изменения методики ее расчета. Таким образом он собирался снизить расходы Пенсионного фонда. Также, Тигипко фактически служил "кошельком" Порошенко, легализируя активы последнего (продажа "Ленинской кузни"). И это только самые крупные и скандалы.

Валерий Хорошковский широко известен своим достаточно четким "российским следом", посредством совместного с россиянами владения "Интером", да и участием в капитале российской "Евразгруп". Кроме того он достаточно долго жил и работал в России. Да, каждый из фактов сам по себе это вроде и не аргумент, но все вместе дают достаточно четкий тренд, который нельзя не учитывать.

Юрий Витренко, как финдиректор "Нафтогаза" "сжег" свою политическую репутацию многомиллионными премиями и отстаиванием антигосударственной позиции по продаже населению втридорога газа внутренней добычи, а также покупкой российского газа через европейские "прокладки", благодаря чему украинским бытовым потребителям он обходился на 1000+ грн дороже.

А Денис Шмыгаль, за спиной которого успешная деятельность на посту Ивано-франковского губернатора, а также отсутствие политического прошлого и политических устремлений, выглядит весьма перспективным кандидатом. Который, к тому же, ровно и благожелательно воспринимается всеми политическими силами и потому не имеет явных политических врагов. А тот факт, что он львовянин, дает возможность Зеленскому сбалансировать свою команду, где сейчас преобладают выходцы с Юго-Востока Украины. Это снимает для Зеленского политические риски формирования очередной "чисто региональной" команды. По типу "днепропетровских" у Кучмы или "донецких" у Януковича.

Пока что "за кадром" остаются интересы ОП, в котором после замены Богдана на Ермака заняты "дележом портфелей". Но, для перестановок в Кабмине это, скорее плюс, чем минус. Так как чем меньше внешних факторов влияет на выбор президента, тем лучше получается результат его решений.