Получил через инсайды вероятный состав нового правительства

Просто проанализируйте фамилии кандидатов

Фото: flickr

Просто проанализируйте фамилии кандидатов

Эдакий сплав "опыта" и "новых лиц"

Тигипко - Премьер

Аваков - Первый вице-премьер-Министр МВД

Зеркаль - Вице-премьер по евроинтеграции

Шмыгаль - Вице премьер по развитию территорий - Министр общин и территорий

Палица (!!!) - Вице-премьер, Министр Инфраструктуры

Федоров - Вице-премьер по цифровой трансформации

Уманский (!!!) - Минфин

Шлапак (!!!) - Министр экономики и торговли

Сольский (!) - Министерство сельского хозяйства

Витренко (!!!) - Министерство энергетики

Демченко (!!!) - Министерство иностранных дел

Гриневич (!!!!!!) - Минобразования

Степанов - Министерство здравоохранения

Третьякова - МинСоц

Сивохо - Министр временно оккупированных территорий

На другие должности кандидатуры еще согласовуются.