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Виктор Таран
политолог

Получил через инсайды вероятный состав нового правительства

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28 февраля 2020, 10:32 11
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Просто проанализируйте фамилии кандидатов
Фото: flickr
Просто проанализируйте фамилии кандидатов

Эдакий сплав "опыта" и "новых лиц"

Тигипко - Премьер
Аваков - Первый вице-премьер-Министр МВД
Зеркаль - Вице-премьер по евроинтеграции
Шмыгаль - Вице премьер по развитию территорий - Министр общин и территорий
Палица (!!!) - Вице-премьер, Министр Инфраструктуры
Федоров - Вице-премьер по цифровой трансформации
Уманский (!!!) - Минфин
Шлапак (!!!) - Министр экономики и торговли
Сольский (!) - Министерство сельского хозяйства
Витренко (!!!) - Министерство энергетики
Демченко (!!!) - Министерство иностранных дел
Гриневич (!!!!!!) - Минобразования
Степанов - Министерство здравоохранения
Третьякова - МинСоц
Сивохо - Министр временно оккупированных территорий

На другие должности кандидатуры еще согласовуются.

Автор(ы) статьи: Виктор Таран

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