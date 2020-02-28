Получил через инсайды вероятный состав нового правительства
Просто проанализируйте фамилии кандидатов
Просто проанализируйте фамилии кандидатов
Эдакий сплав "опыта" и "новых лиц"
Тигипко - Премьер
Аваков - Первый вице-премьер-Министр МВД
Зеркаль - Вице-премьер по евроинтеграции
Шмыгаль - Вице премьер по развитию территорий - Министр общин и территорий
Палица (!!!) - Вице-премьер, Министр Инфраструктуры
Федоров - Вице-премьер по цифровой трансформации
Уманский (!!!) - Минфин
Шлапак (!!!) - Министр экономики и торговли
Сольский (!) - Министерство сельского хозяйства
Витренко (!!!) - Министерство энергетики
Демченко (!!!) - Министерство иностранных дел
Гриневич (!!!!!!) - Минобразования
Степанов - Министерство здравоохранения
Третьякова - МинСоц
Сивохо - Министр временно оккупированных территорий
На другие должности кандидатуры еще согласовуются.
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