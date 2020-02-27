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Мустафа Найем
Заместитель гендиректора Государственного концерна "Укроборонпром"

Суркову тяжело и неприятно осознавать тот факт, что Украина ему недоступна

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27 февраля 2020, 16:00 1
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Владислав Сурков дал интервью, где в довольно радикальной и остроумной форме сообщил, что Украины нет.
Фото: pixabay
Владислав Сурков дал интервью, где в довольно радикальной и остроумной форме сообщил, что Украины нет.

Текст правда хорош, но тут вот какое дело. Чуть меньше ста лет назад не менее остроумный Зигмунд Фрейд опубликовал статью, в которой достаточно интересно описал механизм сознательного вытеснения.

Она называлась "Отрицание", и в ней старик Зигмунд рассказывает, как через радикальное отрицание мышление освобождается от напряжения, обусловленного невозможностью достичь чего-либо в реальной жизни. Дело в том, говорит Фрейд, что впуская тот или иной объект или субъект в свою жизнь, человек оценивает не только его привлекательность и нужность, но и насколько он доступен и позволяют ли обстоятельства им завладеть. И самый ранний способ справляться с недоступным – отказ принять его существование. Во взрослом возрасте отрицание - это нечто среднее между желанием владеть, осуждением за то, что это невозможно и наконец защитным рефлексом от собственных мучений.

Владиславу Суркову тяжело и неприятно осознавать тот факт, что Украина - та, на которую он потратил столько сил, - ему недоступна. Он понимает и уже открыто признает, что добровольно Украина не будет в составе какой-либо геополитической формации с Российской Федерацией. Более того, он находится на стадии, когда открыто признает, что даже к братскому союзу Украину придется склонять принудительно.

Владиславу Суркову обидно. Мы его понимаем. Отрицание неприятной реальности во исполнение своих желаний очень распространено у маленьких детей.

Но с этим придется смириться. Это интервью еще раз доказывает, что Украина не просто есть, но именно такая - свободная и открытая - еще более привлекательна.

А в целом интервью хорошее. Особенно в части медитации.

Автор(ы) статьи: Мустафа Найем

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