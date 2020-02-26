Для Зеленского Тигипко может быть вынужденным компромиссом
Способом спасти управления страной, остановив падение доверия к нему и власти в целом
Способом спасти управления страной, остановив падение доверия к нему и власти в целом
Фото: Facebook/ Сергей Тигипко
Особенно в условиях какого-либо коронавируса или иного черного лебедя, когда нужен руководитель с опытом и грубыми волосатыми руками.
Но Тигипко - старое лицо. К тому же рано или поздно попытается уйти в "автономку" и побороться за трон президента. Прем'єрство наилучший трамплин.
Зеленскому (олигархату) надо будет серьезно якорить Тигипко. Например, через парламент. Или же не дать ему овладеть МВД, оставив на должности Авакова. Тогда в правительстве будут два мужика с грубыми волосатыми руками.
Походы Тигипко во власть преимущественно неудачные. В бизнесе он, как сам признается, чувствует себя комфортнее, он там успешен. Сейчас ему есть над чем подумать.
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- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
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