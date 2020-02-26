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Сергей Шевчук
Журналист

Для Зеленского Тигипко может быть вынужденным компромиссом

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Фото: Facebook/ Сергей Тигипко

Особенно в условиях какого-либо коронавируса или иного черного лебедя, когда нужен руководитель с опытом и грубыми волосатыми руками.

Но Тигипко - старое лицо. К тому же рано или поздно попытается уйти в "автономку" и побороться за трон президента. Прем'єрство наилучший трамплин.

Зеленскому (олигархату) надо будет серьезно якорить Тигипко. Например, через парламент. Или же не дать ему овладеть МВД, оставив на должности Авакова. Тогда в правительстве будут два мужика с грубыми волосатыми руками.

Походы Тигипко во власть преимущественно неудачные. В бизнесе он, как сам признается, чувствует себя комфортнее, он там успешен. Сейчас ему есть над чем подумать.

Автор(ы) статьи: Сергей Шевчук

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