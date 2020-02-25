Для вируса в Украине открыты все двери
Фото: avianews.com
На получении багажа рядом был рейс из Милана. А там реально паника. Там карантин. Другие страны не принимают самолеты и автобусы.
У нас никого не проверили!!!
Маленькое сравнение - когда прилетели в Италию - все проходили контроль через бесконтактное измерение температуры по инфракрасному излучению. Информация передавалась на планшет, и, если человек в зеленой рамке - он проходит дальше ...
Вывод один - для вируса в Украине открыты все двери. Мы в очень надежных руках нашей страны.
Знаете, что мы почувствовали? Злость. Позор такой безответственности.
Надеюсь на количество выпитого просеко и святой воды, которой покропимся дома. (Это черный юмор, если что. Потому что вижу, у многих проблемы с сарказмом)
Подскажите, а чья вообще ответственность организовывать и проводить это обследование?
Аэропорта? Или все же на уровне министерств, то есть государства?
- 09:45 25 февраля Дело Гандзюк: защита Левина обжалует решение об экстрадиции
- 09:25 25 февраля Ураган в Запорожской области: поваленные деревья и "вырваные" балконы
- 09:05 25 февраля Под Николаевом ветер завалил палаточный городок военных
- 08:45 25 февраля Сводка ООС: боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня
- 08:25 25 февраля В Одесской области горит национальный природный парк
- 08:11 25 февраля Из-за стрельбы в Днепре трое человек ранены
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов