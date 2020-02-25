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Иванна Будник
Соучредитель в компании "ZELO. Душистая Мастерская Одежды"

Для вируса в Украине открыты все двери

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25 февраля 2020, 09:05 5
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У нас только что был рейс из Рима. В самолете сказали - сейчас будет медицинский контроль, оставайтесь на местах. Но через минуту всех выпустили. Без всякого контроля
У нас только что был рейс из Рима. В самолете сказали - сейчас будет медицинский контроль, оставайтесь на местах. Но через минуту всех выпустили. Без всякого контроля

Фото: avianews.com

На получении багажа рядом был рейс из Милана. А там реально паника. Там карантин. Другие страны не принимают самолеты и автобусы.

У нас никого не проверили!!!

Маленькое сравнение - когда прилетели в Италию - все проходили контроль через бесконтактное измерение температуры по инфракрасному излучению. Информация передавалась на планшет, и, если человек в зеленой рамке - он ​​проходит дальше ...

Вывод один - для вируса в Украине открыты все двери. Мы в очень надежных руках нашей страны.

Знаете, что мы почувствовали? Злость. Позор такой безответственности.

Надеюсь на количество выпитого просеко и святой воды, которой покропимся дома. (Это черный юмор, если что. Потому что вижу, у многих проблемы с сарказмом)

Подскажите, а чья вообще ответственность организовывать и проводить это обследование?

Аэропорта? Или все же на уровне министерств, то есть государства?

Автор(ы) статьи: Иванна Будник

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