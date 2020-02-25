Для вируса в Украине открыты все двери

У нас только что был рейс из Рима. В самолете сказали - сейчас будет медицинский контроль, оставайтесь на местах. Но через минуту всех выпустили. Без всякого контроля

У нас только что был рейс из Рима. В самолете сказали - сейчас будет медицинский контроль, оставайтесь на местах. Но через минуту всех выпустили. Без всякого контроля

Фото: avianews.com На получении багажа рядом был рейс из Милана. А там реально паника. Там карантин. Другие страны не принимают самолеты и автобусы. У нас никого не проверили!!! Маленькое сравнение - когда прилетели в Италию - все проходили контроль через бесконтактное измерение температуры по инфракрасному излучению. Информация передавалась на планшет, и, если человек в зеленой рамке - он ​​проходит дальше ... Вывод один - для вируса в Украине открыты все двери. Мы в очень надежных руках нашей страны. Знаете, что мы почувствовали? Злость. Позор такой безответственности. Надеюсь на количество выпитого просеко и святой воды, которой покропимся дома. (Это черный юмор, если что. Потому что вижу, у многих проблемы с сарказмом) Подскажите, а чья вообще ответственность организовывать и проводить это обследование? Аэропорта? Или все же на уровне министерств, то есть государства?

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