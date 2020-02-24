"С праздником!"
Сегодня провел несколько часов на юге страны - в Черноморске Одесской области. Первый же человек - в семь утра на берегу моря - поздравил нашу мужскую компанию "с праздником!". Через пять минут - тоже самое сделал второй человек - женщина. Через час - третья - женщина моего возраста, продавец в супермаркете. Последний раз такое со мной было примерно тридцать лет назад.
После этого два вывода -
1. Все эти люди были "преисполнены" лучшими чувствами к неизвестнымх соотечественникам мужского пола и искренне желали нам здоровья и благополучия, на русском языке.
2. Надо государству, но не только, инвестировать усилия для вывода этих людей в плоскость не советской, а украинской идентичности. И тогда приветствия гражданам, которые служили в Вооруженных Силах Украины и добровольческих подразделениях, будут звучать так же искренне, но 14 октября и 6 декабря.
- 13:27 24 февраля Украина и Польша согласовали дату проведения парламентской ассамблеи
- 13:08 24 февраля Защита Порошенко обжаловала привод в пяти инстанциях
- 13:05 24 февраля Во Франковске отстояли от застройки часть земли возле городского озера
- 13:04 24 февраля "Нафтогаз" угрожает отключить отопление в 14 областях
- 12:54 24 февраля Новая смерть в Италии из-за коронавируса
- 12:49 24 февраля Бывшего заместителя председателя Кировоградского облсовета восстановят в должности
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов