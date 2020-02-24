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Вахтанг Кипиани
Журналист

"С праздником!"

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24 февраля 2020, 08:58 7
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Не ради срача, а ради полевых исследований по ̶у̶к̶р̶а̶и̶н̶с̶ь̶к̶о̶му ̶с̶е̶к̶с̶у̶ культурной антропологии
Не ради срача, а ради полевых исследований по ̶у̶к̶р̶а̶и̶н̶с̶ь̶к̶о̶му ̶с̶е̶к̶с̶у̶ культурной антропологии

Сегодня провел несколько часов на юге страны - в Черноморске Одесской области. Первый же человек - в семь утра на берегу моря - поздравил нашу мужскую компанию "с праздником!". Через пять минут - тоже самое сделал второй человек - женщина. Через час - третья - женщина моего возраста, продавец в супермаркете. Последний раз такое со мной было примерно тридцать лет назад.

После этого два вывода -

1. Все эти люди были "преисполнены" лучшими чувствами к неизвестнымх соотечественникам мужского пола и искренне желали нам здоровья и благополучия, на русском языке.

2. Надо государству, но не только, инвестировать усилия для вывода этих людей в плоскость не советской, а украинской идентичности. И тогда приветствия гражданам, которые служили в Вооруженных Силах Украины и добровольческих подразделениях, будут звучать так же искренне, но 14 октября и 6 декабря.

Автор(ы) статьи: Вахтанг Кипиани

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