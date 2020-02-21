Мнение: превратили эвакуацию 45 человек в вызов космического масштаба

Народ может и не тот, только есть минимум несколько фамилий из власти и оппозиции, которые сделали сложную ситуацию АДОМ

Фото: пресс-служба НГУ, фото Максима Зубова

Народ может и не тот, только есть минимум несколько фамилий из власти и оппозиции, которые сделали сложную ситуацию АДОМ

1. Скалецкая. Это не министр. Это какое то чудовище, смешанное из скотства и идиотизма. Она провалила все. С первого дня. И история с коронавирусом, где провалено информирование, организация реакции, антикризисная коммуникация - апофеоз.

2. Аваков. Который лично ответственен за нагнетание паники со своими идиотскими костюмами химзащиты и неспособность организовать транзит людей в Украине.

3. Пристайко. МИД. Консульский учет? Сопровождение граждан с первого дня? Взаимодействие с военными и спецслужбами по организации вывоза?

4. Депутат Дубинский (СН). "В Обуховский район их не повезут". А потом набрасывал на жителей Западной Украины.

5. Депутат Синютка (ЕС). "Во Львов их привезли как месть за патриотизм". Бонусом сюда же Цеголко со своими "нас отвлекают от преступлений Януковича".

6. Губернатор Харьковской области: "Не переживайте, в Харьковской области "они" не останутся".

7. Президент Зеленский, который в начале сказал несусветную идиотскую херню на брифинге "Да я у вас поселю людей из Уханя", а сегодня его офис врал про Санжары и местный санаторий. Еще подкинув огоньку.

8. Пресс-офицеры Офиса президента и Кабмина. Которые. Такие тупые, что не смогли сформировать ОДИН ГОЛОС в этой суперкризисной ситуации.

Как минимум эти люди несут ПЕРСОНАЛЬНУЮ ответственность за то, что такая ситуация сложилась и то, как она усугубилась.

Нет, не надо рассказывать, что во всем виноват только народ.

Нет, не надо все валить на предшественников или кризис институтов.

Можно было решить вопрос с вывозом 45 людей из Китая.

Но на каждом шагу становилось только хуже.

Потому что одни - некомпетентные идиоты.

Другие - провокаторы.

А третьи - трусливые и безответственные бюрократы.

Вы превратили эвакуацию 45 человек в вызов космического масштаба. Это талант. Но ну вас к черту, таких красивых и умных.