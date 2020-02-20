А ЧТО ЭТО СЕГОДНЯ ВЕСЬ ДЕНЬ БЫЛО?
И никому ничего не говорить - не устраивать показательные брифинги г-жи Скалецкой и Ко на фоне самолета в аэропорту, не демонстрировать конспирологических теорий "где,куда,когда" и вообще...
Просто не устраивать показухи. Ну а теперь ПОЛУЧАЙТЕ конечно!
А то такое ощущение, что мы сегодня спасали гигантский плавучий лайнер "Доктор наук профессор Шварценгольд" и более ста видов редчайших животных, которые оказались на грани исчезновения, а именно такие уникальные экземпляры как "семья жидкохвостых павианов, две скунсовидные коровы, африканская бородатая выхухоль, бразильский двухзубый чернопопик, подкустовный выползень, редкая разновидность хорька — хорёк-паникёр, больше известный как хорёк-вонючка, карликовый бангладешский овцеконь, среднеевропейский древесный хохотун, ластоногая коза, небольшая стая клубневидных обезьян, рыба-маятник, рыба-мяч, североамериканский кролик-зануда и даже один гигантский саблезубый кузнечик". А также рогатики, мыши-медуницы, медведь-летун.
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