Будь львовянином, говорили они

Будь патриотом. Помни, что ты Пьемонт. Читай Шевченко, Донцова и Костю Грека

Будь патриотом. Помни, что ты Пьемонт. Читай Шевченко, Донцова и Костю Грека

Носи вышиванку ежедневно, вышиванка - генетический код украинцев. Одевайся прилично, ты лицо нации. Чисти туфли, гладь галстук. Выгляди, как все. Думай, что скажут люди.

Не думай, что скажут люди. Ты - частичка глобального мира. Будь айтишником. Не можешь - тогда будь как айтишник. Читай биографию Джобса. Читай Буковского. Читай Кастанеду. Одевайся удобно. Носи худи. Носи кеды. Плюй на чужое мнение. Купи айфон, айпод, айпад и белые наушники. Вынимай только один наушник, когда разговариваешь.

Не пропускай крестный ход. Пей только святую воду. По воскресеньям ходи в церковь. Уважай святых отцов. Читай Юстина Бойко. Хэйти тех, кто не ходит в воскресенье в церковь. Хэйти тех, кто ходит в церковь без галстука. Хэйти тех, у кого в церкви не начищены туфли.

Будь современным. Будь рациональным. Пренебрегай религиозными.Хэйти Юстина Бойко. Хэйти тех, кто ходит в воскресенье в церковь. Хэйти крестный ход. Хэйти фестивали. Хэйти полумарафон. Нефиг перекрывать полгорода.

Бегай полумарафон. Катайся. Подтягивайся. Запишись в Пласт. Не бухай. Ты цвет нации, ты должен заботиться о своем здоровье. Уважай традиции. Пей пиво, водку, наливки, все это придумали львовяне. Пей кофе к завтраку, во время завтрака, после завтрака, вместо завтрака. Ешь шоколад: на десерт, на перекус, на ужин. Добавляй шоколад в борщ.

Не пей пиво и наливки, не ешь шоколад, а не прикасайся к борщу. Это все - развод для туристов. Ты - Европа, ты должен быть в тренде. Пей матчу, пей смузи, пей коктейли. Ешь хумус. Попробуй вегетарианство. Попробуй веганство. Попробуй сыроедение. Поезжай в Индию в йога-лагерь. Плюнь на все и открой стейк-хаус. Львовянин должен иметь свой ресторан.

Не будь худым, люди подумают, что твоя жена плохо готовит. Друзья будут спрашивать, что с тобой не так. Бабушка вычеркнет тебя из завещания. Не будь толстым. Толстым быть не модно. Толстый не влезет в львовскую маршрутку.

Не пользуйся маршрутками. Не пользуйся автомобилями. Требуй велодорожки. Купи самокат. Не замахуй всех урбанизмом. Езжай в авто, как нормальные люди. Требуй, чтобы везде был паркинг. Паркуйся на тротуарах.

Ненавидь туристов. Жалуйся на столики ресторанов. Ной, львовянину негде в выходные посидеть. Кричи, что центр стал русскоязычным. Не люби поляков. Недолюбливай американцев. Будь толерантным. Нет различия, на каком языке говорит человек, он привез в город деньги. Помни, что завещал Франц-Иосиф. Следи за словами.

Гордись.

Стесняйся.

Передавай за проезд и проходи по салону.