О галицком самобичевании

Интересно, а вы помните, что вчера луганские сепаратисты под руководством российских оккупантов устроили самую масштабную атаку за последние два года, откусили кусок контролируемой ранее ВСУ территории и убили солдата?

Интересно, а вы помните, что вчера луганские сепаратисты под руководством российских оккупантов устроили самую масштабную атаку за последние два года, откусили кусок контролируемой ранее ВСУ территории и убили солдата?

Подозреваю, что нет. Ибо вся моя лента фанатично обсуждает, какие страшные, лицемерные, говняные люди - галичане. Больше всего досталось набожности греко-католиков, хотя я не видел ни одного опроса, которое бы связывало конфессию и отношение к коронавирусу и эвакуации.

Досталось Тернопольщине. Тернопольщина - филиал ада на земле, ибо 15 человек вышли перекрывать дорогу, а 300 человек вышли на митинг. Конечно же, это большинство населения Тернопольской области, а как мы знаем из предыдущих вбросов портновых, шарийов и дубинских, у нас тут все уехали на заработки, и на всю Галичину осталось несколько человек.

Досталось Львову. Аяяй, мой Львов, как ты мог, где твое "любить ближнего своего" - с каким-то мазохистским злорадством целый вечер вчера и утро сегодня выписывал мой родной креативный класс и вся прогрессивная галицкая интеллигенция. Посмотрите два скриншота, которые чаще всего постили мои друзья, а под этими постами их друзья и друзья наших друзей проклинали Галичину, греко-католиков, патриотизм и так далее. Знаете, что общее у этих скриншотов? В обоих случаях речь идет о явных ботах. Именно боты разгоняли наиболее агрессивные тезисы. Но мы в нашем "первом Львове" так привыкли бакланить этот "второй Львов", консервативный, легко забыли о критическои мышлении и проверке фактов. За отсутствие которых так часто ругаем других.

Значит ли это, что реальные люди не протестовали против эвакуации на наши территории? Нет, не значит. В Винники работников больницы не привезли из Чугуева. На Тернопольщине тех 15 человек на дороге не приехали из Кривого Рога. Комментаторы, которые поддались панике - далеко не всегда боты.

Но. Я общался с такими людьми. Они в большинстве своем не предлагают слать кого-то в Чернобыль. С ними можно говорить, узнавать причины их страха, оппонировать. В конце концов, их можно понять. Мне тоже страшно, если честно. И я этих людей понимаю, хотя сам считаю, что блокирование неправильное и спасать своих сограждан надо любой ценой.

Вирус непонятный и плохо изучен. Что его лечит - вопрос пока дискуссионный. У нас в стране развалена эпидемиологическая служба. У нас власть, больше склонна отмазываться от ответственности, чем ее нести. А главное - полное отсутствие информации.

Вы видели четкое объяснение, почему выбрали Винники и другие пункты? Я - нет.

Вы видели детальное описание того, что сделано для профилактики? Я видел от анонимного врача в комментарии Дойче Велле, что в Киеве подготовили две бригады скорой и в Украине нет ни одной больницы, которая бы отвечала ряду требований для таких случаев (удаленность от города и водоемов, замкнутая система вентиляции и еще несколько). Видел я какой-то адекватный ответ от власти? Нет. Зато я увидел заявление о том, что сегодня госпиталь в Винниках начали освобождать от пациентов не для эвакуированных, а в рамках учений на случай стихийных бедствий. Это жесть, а не коммуникация.

И вот мы имеем эту всю непонятную фигню, имеем полную коммуникационную задницу, имеем ботов, которые а) подогревают панику б) настраивают одну активную часть галичан против другой, имеем все утро галицкое самобичевание. А уже в обед подключаются столичные "Лидеры мнений".

Вот, например, Serhii Shcherbyna, журналист РБК Украина, который часто бросает на ФБ выгодные Коломойскому и Зеленскому сообщения. Оцените красоту игры: власть у нас нормальная, с народом не повезло.

Вот штатный провокатор Дубинский. Сравните: 17 фев он хвастается тем, что спас от эвакуированных Обухов. 19 февраля - обсирает западных украинцев, потому что хотят того же для себя. Круто, нет?

Любомир Футорський ходит в комментарии к львовянам и рассказывает, что это все "Клуб 25 процентов".

Можно дальше перечислять эту братию, но я хочу спросить своих друзей. Вы точно хотите смешать с говном свой регион? В угоду власти? Со скриншотами комментов от ботов? Не имея никакой статистики или социологии, соответствуют настроения агрессивных мнению большинства населения? Не пытаясь понять другую сторону?

Переходя, как и они, на эмоции, в то время как на самом деле то, что нужно - максимум точной информации?

А главное: к чему приведет это?

Эта вся истерика об ужасной Галичине в то время, как на другой стороне страны украинские войска обстреливают сепаратисты, а в Киеве Сивохо пытается доказать, что эти люди - просто Заблудшие овечки, с которыми надо вести диалог?

Я вот не уверен, что это к добру.