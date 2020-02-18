Бои под Золотым. Кремль демонстрирует силу

Под Золотым серьезные бои, что можно понять даже по тем видео, которые выкладывают жители ближайших населенных пунктов

Под Золотым серьезные бои, что можно понять даже по тем видео, которые выкладывают жители ближайших населенных пунктов

Фото: slovoidilo.ua Слышна интенсивная канонада, работает запрещенная минскими соглашениями тяжелая артиллерия. Вчера журналисты 4 канала спрашивали мое мнение по поводу создания "платформы примирения и единства". И я ответил, что можно создать хоть десять таких платформ, но они ничего не решат и не изменят ситуацию. Потому что в ОРДЛО местное население с 2014 года не является субъектом принятия решений, и даже если завтра все жители Луганска поголовно станут бандеровцами, от них уже ничего не будет зависеть. Ситуацию в ОРДЛО контролирует правительство России. И пока Путин не выведет оттуда войска и не пожелает закончить войну, боевые действия не прекратятся. Сегодняшние события подтвердили эти слова. Уверен, что команду на атаку наших позиций Кремль отдал именно с этой целью - продемонстрировать, кто хозяин положения. Показать насколько жалко и бессмысленно выглядит презентация "платформы примирения" Сивохо. Показать, что Зеленский не контролирует ситуацию и что его обещания мира не состоятельны.

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