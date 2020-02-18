Бои под Золотым. Кремль демонстрирует силу
Фото: slovoidilo.ua
Слышна интенсивная канонада, работает запрещенная минскими соглашениями тяжелая артиллерия.
Вчера журналисты 4 канала спрашивали мое мнение по поводу создания "платформы примирения и единства". И я ответил, что можно создать хоть десять таких платформ, но они ничего не решат и не изменят ситуацию. Потому что в ОРДЛО местное население с 2014 года не является субъектом принятия решений, и даже если завтра все жители Луганска поголовно станут бандеровцами, от них уже ничего не будет зависеть. Ситуацию в ОРДЛО контролирует правительство России. И пока Путин не выведет оттуда войска и не пожелает закончить войну, боевые действия не прекратятся.
Сегодняшние события подтвердили эти слова. Уверен, что команду на атаку наших позиций Кремль отдал именно с этой целью - продемонстрировать, кто хозяин положения. Показать насколько жалко и бессмысленно выглядит презентация "платформы примирения" Сивохо. Показать, что Зеленский не контролирует ситуацию и что его обещания мира не состоятельны.
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