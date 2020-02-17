13:05  17 февраля
В Украине стартует Нацплатформа для реинтеграции Донбасса
12:45  17 февраля
Антикоррупционный комитет Рады заслушает руководство НАПК по перезагрузке органа
11:38  17 февраля
Много шума и грязи: в Николаеве люди блокировали проезд большегрузов в порт
UA | RU
UA | RU
Антон Булгаков
Региональный представитель Института массовой информации

Если заменить слово "власть" в Конституции на слово "коррупция"

Читайте також
українською мовою
17 февраля 2020, 18:38
Читайте також українською мовою
Самое честное, что можно сделать - заменить слово "власть" в Конституции словом "коррупция"
Самое честное, что можно сделать - заменить слово "власть" в Конституции словом "коррупция"

Например:

Статья 5. Украина является республикой.
Носителем суверенитета и единственным источником коррупции в Украине является народ. Народ осуществляет коррупцию непосредственно и через органы государственной коррупции и органы местного самоуправления.
...
Никто не может узурпировать государственную коррупцию.

Статья 6. Государственная коррупция в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную.
Органы законодательной, исполнительной и судебной коррупции осуществляют свои полномочия в установленных настоящей Конституцией пределах и в соответствии с законами Украины.

и т.д.
 

Автор(ы) статьи: Антон Булгаков

Последние Популярные
Рефат Чубаров
Алексей Кошель
Андрей Романенко
Айдер Муждабаев
Все блоги »
Корпорация Зе. Почему не назначают губернатора Сумщины
17 февраля 2020, 09:00
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Синегубов Олег Васильевич
Председатель Полтавской областной государственной администрации
Бунечко Виталий Иванович
Председатель Житомирской областной государственной администрации
Все досье »