Самое честное, что можно сделать - заменить слово "власть" в Конституции словом "коррупция"

Самое честное, что можно сделать - заменить слово "власть" в Конституции словом "коррупция"

Например:

Статья 5. Украина является республикой.

Носителем суверенитета и единственным источником коррупции в Украине является народ. Народ осуществляет коррупцию непосредственно и через органы государственной коррупции и органы местного самоуправления.

...

Никто не может узурпировать государственную коррупцию.

Статья 6. Государственная коррупция в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную.

Органы законодательной, исполнительной и судебной коррупции осуществляют свои полномочия в установленных настоящей Конституцией пределах и в соответствии с законами Украины.

и т.д.

