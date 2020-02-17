Пока Крым оккупирован, Кремль не остановится
Фото: Facebook/Рефат Чубаров
Мы ценим усилия Президента Владимира Зеленского по освобождению из русского плена и российских тюрем граждан Украины - военнопленных, заложников, политзаключенных ....
Мы знаем, какие невероятные усилия прилагают сами крымские татары, включая Меджлис крымскотатарского народа, чтобы помочь семьям крымских политзаключенных и добиться их освобождения ...
Но мы все понимаем, что пока Крым оккупирован, Кремль постоянно будет пополнять свой "обменный фонд" все новыми и новыми заложниками, захваченными им на оккупированных территориях.
Соответственно, этот бесконечный процесс обмена / увольнения можно остановить только восстановив суверенитет Украины над Крымом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.
Отсюда незыблемое правило для украинской власти - реальные деоккупация Крыма и возвращение контроля над отдельными районами Донбасса могут произойти только в сочетании этих двух вопросов в одну формулу: Восстановление территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины на всей ее территории в пределах международно-признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.
Все остальное, если не от лукавого, то самообман, по которому наступит горькое прозрение ...
- 17:30 17 февраля В Жовтневом суде Запорожья отказались рассматривать дело экс-"смотрящего" Анисимова
- 17:28 17 февраля Денисова обратилась к Москальковой из-за незаконно задержанных украинцев в оккупированном Крыму
- 17:25 17 февраля Сумская область получит 2 миллиарда на дороги, если найдет 4 миллиона на проект
- 17:25 17 февраля ВО "Платформа Громад" презентовали в Косовском районе
- 17:22 17 февраля Заместитель начальника Менской колонии таки будет сидеть в тюрьме
- 17:06 17 февраля В Киеве тестируют Kyiv Smart Card
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 17:10 15 февраля Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
- 18:19 15 февраля Партия "Слуга народа" изменила устав и собралась на местные виборы
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло