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Рефат Чубаров
Глава Меджлиса крымскотатарского народа

Пока Крым оккупирован, Кремль не остановится

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17 февраля 2020, 17:07
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Пока Крым оккупирован, Кремль постоянно будет пополнять свой "обменный фонд" все новыми и новыми заложниками
Пока Крым оккупирован, Кремль постоянно будет пополнять свой "обменный фонд" все новыми и новыми заложниками

Фото: Facebook/Рефат Чубаров

Мы ценим усилия Президента Владимира Зеленского по освобождению из русского плена и российских тюрем граждан Украины - военнопленных, заложников, политзаключенных ....

Мы знаем, какие невероятные усилия прилагают сами крымские татары, включая Меджлис крымскотатарского народа, чтобы помочь семьям крымских политзаключенных и добиться их освобождения ...

Но мы все понимаем, что пока Крым оккупирован, Кремль постоянно будет пополнять свой "обменный фонд" все новыми и новыми заложниками, захваченными им на оккупированных территориях.

Соответственно, этот бесконечный процесс обмена / увольнения можно остановить только восстановив суверенитет Украины над Крымом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Отсюда незыблемое правило для украинской власти - реальные деоккупация Крыма и возвращение контроля над отдельными районами Донбасса могут произойти только в сочетании этих двух вопросов в одну формулу: Восстановление территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины на всей ее территории в пределах международно-признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Все остальное, если не от лукавого, то самообман, по которому наступит горькое прозрение ...

Автор(ы) статьи: Рефат Чубаров

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