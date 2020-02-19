Почему ЦИК оправдывает технологию клонов?

Комитет избирателей продолжает мониторить ход выборов в 179 избирательном округе

Комитет избирателей продолжает мониторить ход выборов в 179 избирательном округе

ЦИК уже зарегистрировала всех 40 кандидатов в народные депутаты. Среди них два кандидата с фамилией Светличная и созвучными именами.

К сожалению, порочная практика регистрации "клонов" продолжается, несмотря на обещания властей решить эту проблему.

На этом фоне странным выглядит заявление Председателя ЦИК, Центризбирком "очень негативно относится к применению любых технологий на выборах", но в этом случае он применение такой технологии не усматривает.

Итак, как отличить "клона" от реального кандидата:

- Посмотреть, зарегистрирует ли кандидат хоть одно доверенное лицо;

- Откроет ли избирательный фонд;

- Или напечатает хоть одну открытку и предоставит ее экземпляр в ОИК, как это предусмотрено действующим законодательством;

- И вообще появится ли кандидат хоть раз на территории округа и вообще заберет в ЦИК свое кандидатское удостоверение.

Понятно, что мы должны уважать презумпцию невиновности каждого украинца, даже тех, кто, возможно, решил подработать техническим кандидатом.

Понятно также, что вряд ли ЦИК имела законные основания не регистрировать "двойника", ведь должен действовать исключительно в пределах, определенных законодательством.

Однако, оправдывать нечестные технологии ведения избирательной кампании, точно не в полномочиях ЦИК. Это вопрос морали и политической культуры.