Почему ЦИК оправдывает технологию клонов?
ЦИК уже зарегистрировала всех 40 кандидатов в народные депутаты. Среди них два кандидата с фамилией Светличная и созвучными именами.
К сожалению, порочная практика регистрации "клонов" продолжается, несмотря на обещания властей решить эту проблему.
На этом фоне странным выглядит заявление Председателя ЦИК, Центризбирком "очень негативно относится к применению любых технологий на выборах", но в этом случае он применение такой технологии не усматривает.
Итак, как отличить "клона" от реального кандидата:
- Посмотреть, зарегистрирует ли кандидат хоть одно доверенное лицо;
- Откроет ли избирательный фонд;
- Или напечатает хоть одну открытку и предоставит ее экземпляр в ОИК, как это предусмотрено действующим законодательством;
- И вообще появится ли кандидат хоть раз на территории округа и вообще заберет в ЦИК свое кандидатское удостоверение.
Понятно, что мы должны уважать презумпцию невиновности каждого украинца, даже тех, кто, возможно, решил подработать техническим кандидатом.
Понятно также, что вряд ли ЦИК имела законные основания не регистрировать "двойника", ведь должен действовать исключительно в пределах, определенных законодательством.
Однако, оправдывать нечестные технологии ведения избирательной кампании, точно не в полномочиях ЦИК. Это вопрос морали и политической культуры.
- 16:35 19 февраля Кабмин назначил глав Госкино, Госспорта и еще двух ведомств
- 16:22 19 февраля Путин присвоил украинским военным-дезертирам из Крыма статус "ветеранов"
- 16:21 19 февраля Леонида Антоненко избрали первым замом главы Фонда госимущества
- 16:00 19 февраля В Запорожье на официальном уровне хотят ввести День трезвости
- 15:55 19 февраля Минэкономики назвало сроки приватизации "Укрспирта"
- 15:46 19 февраля В Одесе вербовщика в сексуальное рабство арестовали на два месяца с правом залога
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 17:10 15 февраля Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело