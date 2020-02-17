ЦИК зарегистрировала "клона" в 179-м округе

ЦИК зарегистрировала в 179 округе "клона" Юлии Светличной - Яну Светличную

ЦИК зарегистрировала в 179 округе "клона" Юлии Светличной - Яну Светличную

Соответствующее решение было принято на заседании Центризбиркома.

Сейчас власть стоит перед выбором: провести честные довыборы или обкатать технологии на местных выборах, как это было в Чернигове в 2015-м или в Мукачево в 2004-м. Теперь выбор просматривается более четко и понятно. Ближайший месяц обещает быть жарким.

Речь идет не просто о довыборах в одном из отдаленных округов. Это первый тест новой власти в целом и ЦИК в частности на способность организовать демократический и прозрачный избирательный процесс.