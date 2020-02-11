Ситуация с ATR. Матчасть
И тут ничего не написано о том, что мы во время оккупации и войны должны проводить тендеры на репортажи с нашей оккупированной родины. Зато тут написано о необходимости материальной поддержки единственного телеканала коренного народа Украины. Которую мы, правда, от ЕС получили в размере 0 евро. А о том, как издеваются над крымскими татарами украинские «чиновники мирного времени», вы уже знаете.
«9. [Европейский парламент] выражает сожаление по поводу препятствий для возвращения татарских лидеров в Крым и их преследования, а также усиливающегося и недопустимого давления на других членов Меджлиса; сожалеет также о неправомерном закрытии средства массовой информации ATR, которое имеет значительный охват среди крымскотатарского сообщества; призывает Европейскую комиссию оказать необходимую финансовую помощь, необходимую для обеспечения функционирования этого и других СМИ в изгнании в Украине; рассматривает закрытие крымскотатарских школ и классов и ограничения на использование языка как серьезное ограничение основных прав членов сообщества, а также тот факт, что украинский язык был удален из публичной сферы».
European Parliament resolution of 4 February 2016 on the human rights situation in Crimea, in particular of the Crimean Tatars
- 19:41 11 февраля Стало известно, когда возвращенные РФ корабли выйдут в море
- 19:25 11 февраля Фонд госимущества решил, что делать с долгами ОПЗ
- 19:03 11 февраля МИД Украины ответил на слова Лаврова об обмене послами
- 18:53 11 февраля За организацию заказного убийства в Ровном задержали экоактивиста Давида Николаева
- 18:51 11 февраля Запад Украины страдает от непогоды
- 18:49 11 февраля Игорный бизнес отдадут человеку "от Офиса Зеленского" - СМИ
- 16:18 02 апреля Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 февраля В Луганской области главу ОТГ поймали на взятке в третий раз
- 11:23 29 мая Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 августа Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 февраля Президент подписал закон, продлевающий реформу налоговой и таможни
- 10:46 07 мая Синоптики попереджають про похолодання