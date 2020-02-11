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Айдер Муждабаев
Український журналіст кримськотатарського походження, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR

Ситуация с ATR. Матчасть

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Это — резолюция Европейского парламента от 04.02.2016 г. В ней Телеканал ATR назван конкретно, в знак его особого значения для крымских татар и Украины
Это — резолюция Европейского парламента от 04.02.2016 г. В ней Телеканал ATR назван конкретно, в знак его особого значения для крымских татар и Украины

И тут ничего не написано о том, что мы во время оккупации и войны должны проводить тендеры на репортажи с нашей оккупированной родины. Зато тут написано о необходимости материальной поддержки единственного телеканала коренного народа Украины. Которую мы, правда, от ЕС получили в размере 0 евро. А о том, как издеваются над крымскими татарами украинские «чиновники мирного времени», вы уже знаете.

«9. [Европейский парламент] выражает сожаление по поводу препятствий для возвращения татарских лидеров в Крым и их преследования, а также усиливающегося и недопустимого давления на других членов Меджлиса; сожалеет также о неправомерном закрытии средства массовой информации ATR, которое имеет значительный охват среди крымскотатарского сообщества; призывает Европейскую комиссию оказать необходимую финансовую помощь, необходимую для обеспечения функционирования этого и других СМИ в изгнании в Украине; рассматривает закрытие крымскотатарских школ и классов и ограничения на использование языка как серьезное ограничение основных прав членов сообщества, а также тот факт, что украинский язык был удален из публичной сферы».

 European Parliament resolution of 4 February 2016 on the human rights situation in Crimea, in particular of the Crimean Tatars  

Автор(ы) статьи: Айдер Муждабаев

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