Ситуация с ATR. Матчасть

Это — резолюция Европейского парламента от 04.02.2016 г. В ней Телеканал ATR назван конкретно, в знак его особого значения для крымских татар и Украины

Это — резолюция Европейского парламента от 04.02.2016 г. В ней Телеканал ATR назван конкретно, в знак его особого значения для крымских татар и Украины