Оцените размах мысли

"Пытаетесь догнать пыль моих каблуков?" - фраза сказанная одним из депутатов Краматорского городского совета в споре с одним из жителей города. Там еще была часть о мании мелочи, но она менее интересна

"Пытаетесь догнать пыль моих каблуков?" - фраза сказанная одним из депутатов Краматорского городского совета в споре с одним из жителей города. Там еще была часть о мании мелочи, но она менее интересна

Вы поняли размах мысли этого человека? Мы все - челядь, достойная только глотания пыли с их каблуков. И с этим жизненным кредо они руководят городом уже не один год. Только я не могу понять, а куда именно движется эта "шальная императрица", пыля каблуками в компании очередного "юного кавалера"? А еще больше меня волнует, куда прийдет город под этот стук каблуков, так похожий на топот копыт.

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