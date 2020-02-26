Оцените размах мысли

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Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ

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26 февраля 2020, 14:33 7
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"Пытаетесь догнать пыль моих каблуков?" - фраза сказанная одним из депутатов Краматорского городского совета в споре с одним из жителей города. Там еще была часть о мании мелочи, но она менее интересна
"Пытаетесь догнать пыль моих каблуков?" - фраза сказанная одним из депутатов Краматорского городского совета в споре с одним из жителей города. Там еще была часть о мании мелочи, но она менее интересна

Вы поняли размах мысли этого человека? Мы все - челядь, достойная только глотания пыли с их каблуков. И с этим жизненным кредо они руководят городом уже не один год.

Только я не могу понять, а куда именно движется эта "шальная императрица", пыля каблуками в компании очередного "юного кавалера"? А еще больше меня волнует, куда прийдет город под этот стук каблуков, так похожий на топот копыт.

Автор(ы) статьи: Андрей Романенко

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