Херсонская область: скандальная Пасха Мангера

В Херсонской области на Пасху проводились службы в 341 культовом сооружении, мероприятия посетили 5710 верующих. И это в условиях, когда из-за коронавируса закрыли на праздничные дни на карантин города Олешки, Геническ и села Малые Копани и Левые Солонцы

В Херсонской области на Пасху проводились службы в 341 культовом сооружении, мероприятия посетили 5710 верующих. И это в условиях, когда из-за коронавируса закрыли на праздничные дни на карантин города Олешки, Геническ и села Малые Копани и Левые Солонцы

Среди тех, кто пришел на службу в Свято-Духовский кафедральный собор УПЦ (МП) – председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. Это сразу привлекло внимание СМИ, ведь, во - первых, он публичная личность, один из руководителей области, а во - вторых Мангер является фигурантом в деле об убийстве Екатерины Гандзюк, и за каждым его шагом пристально следят СМИ и единомышленники погибшей херсонки.

Если зайти на официальный сайт облсовета – там нет традиционного приветствия по случаю Пасхи. Только информация о том, где можно посмотреть онлайн-трансляцию Пасхальных служб с картинкой "оставайся дома". Таким образом, ни депутатский корпус, ни глава облсовета публично со страницы официального сайта облсовета к жителям области не обратились по поводу празднования Пасхи в условиях карантина (в отличие от председателя ОГА Юрия Гусева). Есть короткое поздравление председателя облсовета с его собственной страницы в Facebook, датированное 19 апреля и выставлено в 04.30.

Там ни слова о том, что стоит остаться дома из-за карантина. Зато есть пожелание чуда и исполнения желаний, и слова о том, что справедливость сама собой не победит. И неудивительно.

Ведь в СМИ появилась информация, что председатель областного совета Владислав Мангер лично побывал на Пасхальной службе в Свято-Духовському кафедральном соборе. Также сообщали о том, что там состоялся крестный ход и что наблюдалось скопления людей. Позже полиция подтвердила, что во время крестного хода правоохранители заметили, что верующие начинают скапливаться. Полицейские провели беседу с прихожанами и священнослужителями, после чего мероприятия продолжились с соблюдением необходимой дистанции. Эта информация зарегистрирована в Корабельном отделении полиции в журнал Единого учета.

Находился ли во время крестного хода в храме Мангер - неизвестно. Однако на сайте Первого регионального появилось сообщение о том, что Мангер обратился к верующим именно из Свято-Духовского кафедрального собора, где получил благословение от Митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, умылся Благодатным Огнем и освятил пасхальную корзину. На видео председатель облсовета (без маски) поздравляет с праздником из храма и обращается, надо отметить, на русском языке.

Владислав Мангер в храме, фото: firstregion.com.ua

Как пояснили в пресс-службе облсовета Укрінформу, председатель облсовета действительно был на службе на Пасху, потому что посещение храма он считал для себя очень важным.

Надо отметить, что в стенах облсовета от борьбы с коронавирусом публично власть не отказывалась. Наоборот - 8 апреля на внеочередной сессии приняли программу противодействия распространению COVID-19 и акцентировали внимание на его важности.

При этом даже пошли на то, чтобы во время сессии пять депутатов областного совета голосовали дистанционно в режиме онлайн, потому что, как объяснил Мангер на сессии, принятие программы является очень важным делом и нельзя, чтобы не хватило голосов. Как оказалось позже, механизм такого голосования заключался в том (об этом написал депутат Юрий Ромаскевич), что в зале состоялось голосование чужими карточками. И это также вызвало много вопросов, потому что, во-первых, не всем отсутствующим на сессии такой вариант предложили, а, во-вторых, насколько это законно (даже при условии принятых изменений к регламенту работы в условиях карантина, которые предусматривали возможность проведения голосования путем поднятия рук, перекличкой или иным способом, обеспечивающим фиксацию волеизъявления каждого депутата).

Итак, публично Владислав Мангер - "за" выделение средств на борьбу с коронавирусом. И в то же время он проигнорировал призывы МОЗ провести Пасху дома и лично посетил службу в храме.

Имел ли он на это право как должностное лицо?

Дементий Белый, политолог

Да, это сомнительный с точки зрения ответственности шаг – учитывая ситуацию с карантином и то, что Мангер - чиновник, который должен вести себя соответственно тому, что декларирует на сессиях, какие решения принимает депутатский корпус.

Что касается того, что это храм УПЦ (МП), то Мангер всегда ходил в ту церковь, насколько я помню. Понятно, что любые публичные действия политика и им самим, и его избирателями в демократическом обществе рассматриваются через призму выборов. Однако я не считаю, что это какой-то специальный пиар под местные выборы, в которых, вероятно, председатель облсовета может принять участие. Например, вступив в борьбу за кресло мэра Херсона.

Но все же это, как по мне, публичная декларация. Я считаю, что в данном случае это яркий публичный жест "я не боюсь". Особенно, пожалуй, важный для Мангера учитывая расследование дела Гандзюк.

Владимир Молчанов, политолог

Со стороны председателя облсовета это такое демонстративное игнорирование и отрицание разумных противоэпидемических мероприятий, плохой пример для всех. Как по мне, это недостойное поведение. Мало того, что он пошел на службу, говорят, что был там еще и без маски. Что касается принадлежности храма УПЦ (МП), то он действительно является прихожанином именно этой церкви и, по моей информации, одобрительно относится к так называемому "политическому православию".

Также можно предположить, что поскольку у него не сложилось с "Батькивщиной", он проиграл окончательно политическую борьбу Юрию Одарченко (екснардеп, экс-глава Херсонской ОГА Юрий Одарченко, который возглавляет областную организацию "Батькивщины" – авт.), то Мангер ищет себе новый политический проект и такой пиар среди определенной целевой аудитории ему нужен. Не исключаю, что это может быть, например, партия Шария, который по последним опросам, имеет сопоставимый с "Батькивщиной" рейтинг в Херсоне.