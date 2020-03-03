Великий комбинатор. Зачем Зеленский уступил округ в Харькове "администратору" Порошенко

Претендент в народные депутаты по 179 округу от "Слуги народа" Виктория Алексейчук снимает свою кандидатуру с довыборов в Верховную Раду – сенсационная новость о новом витке гонки на экс-округе харьковского губернатора облетела все СМИ

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Претендент в народные депутаты по 179 округу от "Слуги народа" Виктория Алексейчук снимает свою кандидатуру с довыборов в Верховную Раду – сенсационная новость о новом витке гонки на экс-округе харьковского губернатора облетела все СМИ

Среди причин снятия с регистрации официально источники называют низкий рейтинг кандидата. Неофициально – "Слуга народа" изначально "сливала" округ под экс-губернатора времен Порошенко Юлию Светличную.

Выборы на 179 округе в Харьковской области привлекли внимание всей страны еще даже толком не начавшись. Вялый старт кампании в январе, когда здесь было зарегистрировано всего два кандидата, с лихвой окупила активность в феврале, когда за две недели желающих поучаствовать в довыборах стало 43 (абсолютный рекорд для Харьковской области), правда трем кандидатам ЦИК в регистрации все же отказала, а еще один малоизвестный претендент в народные избранники снялся в конце января. Интересным оказался и тот факт, что большинство кандидатов представляли доселе неизвестные в регионе партии. Большинство из них выдвинули кандидатов по исключительно технической причине – чтобы не потерять регистрацию из-за неучастия в выборах на протяжении последних 10 лет. Однако настоящий интерес вызвали представители известных партий.

Изначально непонятным для многих стал выбор откровенно слабого кандидата от провластной партии. "Слуга народа" поставила на свою единственную с треском проигравшую в Харькове в 2019 подопечную Александра Фельдмана - Викторию Алексейчук. Через харьковские паблики был сразу же запущен слух о том, что руководством партии поставлена задача обеспечить победу кандидата от "Слуги народа" любой ценой, а в случае проигрыша, губернатор Кучер поплатится за неудачу своей должностью. Куратором процесса даже назначили народного депутата Павла Сушко, и местные слуги якобы быстро принялись выполнять распоряжение Киева, не забыв при этом вызвать на подмогу киевских технологов, работа которых, однако, дальше "креатива" с совместным появлением Алексейчук на мероприятиях с главой Харьковской областной администрации Кучером не пошла.

Кампанию "слуги" сразу стали называть заурядной, нанятый СММ оказался провальным, а замеры продемонстрировали невиданный до этого крах – Алексейчук уступала своей основной конкурентке – экс-губернатору Юлии Светличной в разы. Почему провластная партия остановила свой выбор именно на Алексейчук и ослабила ее еще больше на местном уровне оставалось только догадываться. Одной из основных причин такого выбора и "активности" ведения кампании местные источники сразу стали называть изначальный слив округа под кандидата-самовыдвиженку Юлию Светличную.

К слову самовыдвиженкой Светличную можно назвать только формально. Креатура экс-главы Офиса президента Порошенко, а ныне председателя харьковской ячейки ОПЗЖ Игоря Райнина Юлия Светличная де-факто не является самостоятельной политической фигурой. К слову, именно ОПЗЖ получила 2 места в составе окружной избирательной комиссии, одно из которых – должность заместителя главы, что позволяет Райнину не просто видеть избирательную кампанию изнутри, но и в определенной мере контролировать процесс. К слову, в окружении сладкой парочки поговаривают, что решение о выдвижении на довыборы далось не сразу: нестабильная ситуация в Харькове позволяла думать о мэрской гонке, которая больше интересна Светличной. Однако страсти улеглись быстро и даже поездка мэра города Кернеса на 23 февраля "к стоматологу" в РФ не произвела необходимого впечатления на президента.

В то же время Светличная держала интригу до последнего в буквальном смысле, подав документы на регистрацию в ЦИК в последний день. В подтверждение того, что админресурс стал работать совсем не на провластного кандидата интересен и тот факт, что избирательный штаб Светличной в Краснограде расположен в здании, принадлежащем председателю местной районной администрации. Он же должен был выступить связующим звеном между Светличной и главами сельских и поселковых советов. Это ли имел ввиду президент Зеленский, говоря в один из своих визитов губернатору Светличной "не пропадать", потому что "мы вас все равно найдем", остается только догадываться.

Однако во время подготовки этого материала, на странице Слуги народа в Фейсбуке появилось заявление, посвященное снятию Алексейчук с гонки на 179 округе. В посте говорится, что "появление Юлии Светличной среди кандидатов полностью изменило предвыборную картину". "Светличная действительно опытный управленец с конкретными успешными кейсами. И это не просто слова. Это измеряется реальной поддержкой людей на Харьковщине. Было бы стратегической ошибкой для "Слуги народа" останавливать такого специалиста на пути в Верховную Раду или как-то препятствовать", - говорится в заявлении. В сообщении также отмечается, что для "Слуги народа" "важнее, чтобы в парламенте появился еще один опытный политик с реальной и заслуженной поддержкой в обществе и чтобы между нашей политической силой и им было построено нормальное сотрудничестве: "Тем более, что Юлия Светличная имеет те принципы, по которым отбираем кандидатов и мы: личная честность и порядочность, незапятнанность коррупцией, способность воплощать стратегию неустанных позитивных изменений в стране".

Можно ли считать подобные стратегии "позитивными изменениями" - каждый ответит сам для себя. Мы лишь укажем на интересную деталь – снял свою кандидатуру и Александр Диденко – технический кандидат от ОПЗЖ. А это значит, что единственный победитель на выборах в 179 округе – как его прозвали коллеги "вечный комбинатор" - Игорь Райнин, и смена старых элит в ближайшее время харьковскому региону точно не грозит.