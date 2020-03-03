Перезагрузка Кабмина. Какой премьер сделает местные выборы для Зеленского

Увольнение премьер-министра Алексея Гончарука вопрос практически решенный

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Увольнение премьер-министра Алексея Гончарука вопрос практически решенный

Экономические и коммуникационные просчеты сформировали основу недоверия к действующему премьеру – согласно опросу Центра Разумкова сегодня Гончаруку не доверяют 63% украинцев. Падение доверия к Кабмину Гончарука особенно опасно для рейтинга президента и правящей партии "Слуга народа" в виду приближающихся местных выборов. А поэтому новому премьеру непременно нужно будет корректировать отношение Кабмина к региональной политике.

Недавняя смена главы профильного министерства, а также то, что вице-премьером и министром развития общин и территорий стал губернатор Прикарпатья Денис Шмыгаль свидетельствует о том, что в Офисе Президента прекрасно осознали, что правительство Гончарука несколько запустило работу с регионами. И можно не сомневаться, что от будущего премьера президент ожидает усиления работы с регионами. А поэтому будет не лишним проанализировать как называемые претенденты на премьерство могут построить свои отношения с региональными элитами и устроит ли их подход Зеленского.

Пул возможных преемников Гончарука, которых сегодня обсуждают публично, весьма ограничен – в нем назначенный недавно вице-премьер Денис Шмыгаль, представители старой политической элиты Сергей Тигипко и Валерий Хорошковский, а также кандидатуры, которые вполне устроят олигарха Игоря Коломойского – глава МВД Арсен Аваков и исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. Вот их потенциальное влияние на региональную политику и рассмотрим.

Старая гвардия

Первым в поле зрения СМИ и экспертов попал Сергей Тигипко. Факт переговоров с Тигипко подтвердили и президент, и премьер, но предмет разговора оставили за кадром, так и не сообщив – о чем конкретно шла речь. Сам Тигипко в представлении вряд ли нуждается – одинаково справедливо его можно охарактеризовать и как государственного топ-менеджера, который нужен при любой власти, поскольку аполитичен и эффективен, и как просто "политического флюгера", который готов на все и со всеми – от Коломойского до Януковича и Порошенко. В ноябре 2018 Порошенко продал свой завод "Кузня на Рыбальском" именно Сергею Тигипко. Есть подозрения, что это было просто переоформлением прав собственности. Кроме того, Тигипко может похвастаться тем, что составил конкуренцию самому Януковича, который пользуется в Украине репутацией чуть ли не единственного политика, способного собирать Майданы. Так вот Тигипко, будучи в 2010 году вице-премьером в Кабмине Азаров и разработав новый Налоговый кодекс, сумел собрать налоговые майданы предпринимателей по всей стране.

Но то дела прошлые. Но чем может сейчас помочь президенту премьер Тигипко в преддверии местных выборов в регионах? Возможно, на юге и востоке, а также частично в центре и на севере Тигипко может быть воспринят электоратом "Слуги народа" благосклонно. Но только поначалу. Если он не покажет каких-либо результатов, то ему припомнят все и в этих регионах. Зато можно определенно сказать, что с самого начала западная Украина не воспримет кандидатуру с таким бэк-граундом. Но это лишь общеполитический фон. А какой может быть региональная политика Тигипко? Тут следует отметить, что всю свою политическую карьеру Тигипко использовал принцип "тише будешь, дальше уедешь" - то есть, скорее всего, как таковой у него не будет никакой личной региональной политики. Как и у Гончарука, который совершенно не цементировал своей деятельностью региональную политику ОП. Плюс в том, что он как минимум не будет никому мешать, а минус в том, что и укрепить позиции "Слуги народа" в регионах не сумеет, да и вряд ли, захочет. А, если все же захочет, то что он может предложить в качестве кадрового подспорья в регионах? Только старых кадров из обоймы Януковича, Порошенко или "старого" ПриватБанка, который Тигипко создавал вместе с Коломойским. При запросе на новые лица – это явно не то, что нужно к местным выборам.

Совсем другая история с Валерием Хорошковским, который с 2013 года жил не в Украине, а в Монако. Вернувшись в Украину в 2019-м, Хорошковский уже якобы успел проконсультировать Владимира Зеленского по вопросам таможни. Политологи не исключают, что Хорошковский намерен вернуться в публичную политику, стать самостоятельным политическим игроком и организовать собственную партию. При этом Хорошковский до сих пор владет 45% пакетом акций телеканала "Интер", который ведет пророссийскую информационную политику. В числе собственников телеканала – олигарх Дмитрий Фирташ и бывший глава АП времен Януковича Сергей Левочкин – представители пророссийского крыла украинской политики. Картина восприятия электоратом приблизительно, как и с Тигипко. Но. Хорошковский всегда был более активен в продвижении своих интересов. И даже, если он не будет создавать свою партию, а, соответственно, работать только на свой имидж, то он как минимум попытается оформить свою неформальную группу в "Слуге народа". В этом отношении как раз местные выборы дают ему для определенные шансы. Опираться в регионах Хорошковский будет на своих людей, знакомых ему по бизнесу и по его работе в таможне и СБУ. Скорее всего, он включится в борьбу за посты губернаторов, за места в списках на местных выборах и будет воевать со старыми элитами в регионах. Все это только добавит проблем президенту с управляемостью в партии и в регионах, но зато Хорошковский выгрызет себе реальный кусок влияния.

Сильная рука Авакова

Когда речь заходит о будущем премьере, то эксперты обязательно вспоминают и главу МВД Арсена Авакова. Работать с регионами Аваков по-своему умеет –первым из представителей Кабмина он прибыл в Новые Санжары, чтобы успокоить громаду и разъяснить дальнейшие действия центральной власти в отношении эвакуированных из Китая. У Авакова нет естественных врагов в украиснком политикуме – его уважает и возможно даже побаивается даже Коломойский, для которого нет вообще никаких авторитетов.

Но, Аваков, наверное, единственный из перечисленных кандидатур, кто пойдет путем централизации власти по линии "центр-регионы" и начнет закрывать все вакантные должности на местах своими кадрами, скорее всего, связанных с МВД. А там, где ему не удастся сделать губернатором своего человека он доверит роль "смотрящего" над ОГА руководителю областного главка МВД. Аваков единственный претендент на премьерство, который уже имеет собственную региональную вертикаль. И заметим вертикаль силовую. Всем старым и новым элитам в регионах стоит трепетать только уже при упоминании Арсена Борисовича в качестве премьера. И да он сумеет мобилизовать все силы государства на проведение местных выборов, но исключительно в нужном себе ключе. Скорее всего, основной идеологемой премьера Авакова будет его борьба с коррупцией. Со всеми вытекающими неприятными последствиями для представителей регионального политикума. А, если Авакова не будут слушаться некоторые "Слуги народа", ну что ж – это их выбор. Неправильный.

Кстати, не исключено, что такая политика очень понравится электорату, но благодарен он будет не Зеленскому, а Авакову. Собственно, местная кампания для Авакова-премьера должна стать подготовкой к его выступлению на президентских выборах под лозунгом "Аваков придет – порядок наведет".

Победитель из Стокгольма

Возможной кандидатурой на пост премьера называют и Юрия Витренко, исполнительного директора НАК "Нафтогаза Украины". Топ-менеджер "Нафтогаза", который чаще бывает в Брюсселе и Страсбурге, чем в регионах страны, вряд ли мотивирован попасть в "адское" премьерское кресло. Сегодня Юрий Витренко озабочен вопросом собственной премии за Стокгольмский арбитраж. По условиям контракта с "Нафтогазом" топ-менеджменту компании положен 1% премии от выигранной в арбитраже у "Газпрома" суммы в 2,9 миллиарда долларов. Это – 29 миллионов доллларов. Чтобы получить свои миллионы Витренко даже подал иск в Печерский суд.

Вместе с тем, в кандидатуре Юрия Витренко заинтересован Игорь Коломойский. Еще в августе прошлого года олигарх открыто заявлял, что поддерживает Юрия Витренко как претендента на пост премьера. А значит в случае варианта "Витренко-премьер" нужно учитывать фактор влияния Игоря Коломойского, которого интересуют прежде всего те регионы, где у него расположены бизнес-активы. Но и другие регионы Коломойскому могут быть небезразличны. Например, соратник Коломойского нардеп Игорь Палица уже пытается распространить свое влияние на Ровенскую область. Можно не сомневаться, что самому Витренко регионы будут не интересны, он никак с ними не связан, но это даже и лучше для Коломойского. Будет послушнее. Но как себе представляет региональную политику Коломойский? Очень просто. Любое движение в регионе должно отвечать интересам олигарха. В этом подходе нет места интересам президента и партии "Слуга народа". Они будут всегда вторичны для Коломойского, который привык менять свои политические векторы – с Тимошенко на Януковича, с Януковича на Порошенко, с Порошенко на Тимошенко, с Тимошенко на Зеленского, с Зеленского на… Ну там видно будет. Может на Авакова. Неизменными остаются только интересы Игоря Валерьевича.

Свой человек

Вместе с тем, если Алексей Гончарук уходит в отставку, и.о. премьер-министра автоматически становится вице-премьер Денис Шмыгаль. Новое лицо в большой политике - бывший глава Ивано-Франковской облгосадминистрации начал работать в правительстве месяц назад. В его послужном списке – должность главы Бурштынской ТЕС, которая принадлежит "ДТЭК" Рината Ахметова. На вопрос о связи с олигархом отвечает - лично с Ахметовым не знаком и никогда не виделся. С появлением Шмыгаля в правительстве началось открытое обсуждение законопроекта о децентрализации. Говорить о том, что это его заслуга сложно, так как создание площадки для дискуссий по вопросам децентрализации – результат командной работы президентской вертикали.

На фоне других претендентов Шмыгаль, конечно, не выглядит тяжеловесом, но для президента это и должно стать приятным бонусом. Кроме того, Шмыгаль единственный среди претендентов "зеленского выдвиженец", не имеющий других крепких и порочащих связей. Конечно, попытки сманить, соблазнить, купить, равно как и угрозы сбить будут, но это уже дело будущего. Что же может сделать для президентской команды Шмыгаль в регионах? Во-первых, он уже был знаком с коллегами губернаторами по горизонтали и начал познавать их как вице-премьер по вертикали. Соответственно, Шмыгаль должен быть осведомлен не понаслышке о слабых и сильных сторонах президентской команды в регионах. И для новой региональной "зеленой" элиты он свой человек. Во-вторых, в силу его политического происхождения Кабмин обязательно станет "регионоцентричным" и многие киевские чиновники будут опущены с небес на землю. В-третьих, Шмыгаль показал себя сторонником "мягкой силы", что позволит минимизировать конфликты в регионах накануне выборов.