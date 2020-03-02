Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу

Однажды весной 2015 года охранную зону памятника архитектуры местного значения Костела Девы Марии Ангельской (1760 г.) обнесли строительным забором

Однажды весной 2015 года охранную зону памятника архитектуры местного значения Костела Девы Марии Ангельской (1760 г.) обнесли строительным забором

Горожане сначала обрадовались, что площадь, вымощенную старыми бетонными блоками, наконец отреставрируют, а вместо заброшенной клумбы сделают приятную зону отдыха, но все надежды развеялись, когда на заборе появился паспорт строительного объекта.

Случилось то, чего жители города ждали меньше всего - в историческом центре города запланировали строительство очередного торгового комплекса вплотную к историческому зданию, которое стоит на огромной системе подземных катакомб,часть из которых даже не исследована.

Масла в огонь подлил и дизайн-проект неожиданной застройки: запланированный "Клауд Сквер” спроектировали в стиле хай-тек, что никак не вписывалось в классическую архитектурную композицию локации.

Возмущению жителей не было предела: будущий торговый центр критиковали все - от прохожих до архитекторов, от домохозяек до депутатов. СМИ проводили опросы, брали комментарии, добивались максимального резонанса и прекращении строительных работ.

Председатель Винницкого регионального отделения Союза урбанистов Украины Сергей Царенко тогда отмечал, что проект слишком авангардный для этой части города. "Лично мне кажется, что строительство торгового центра на этом месте в таком виде – это огромная ошибка! Для такого места стоило бы поискать лучшее архитектурное решение по результатам конкурса”, - подытожил Царенко.

Публично в защиту нового ТЦ тогда выступил исполняющий обязанности городского головы Сергей Моргунов. По его словам, новое здание в современном стиле дополнит архитектурный ансамбль Виннице.

"Мы европейский город? Возьмите центр любого европейского города, например в Польше, Чехии, Словакии, и смотрите, если с архитектурной точки зрения не является табу, архитектурные здания должны быть в старом виде, а очень хорошо сегодня вписывается в ансамбль, когда есть архитектурные здания и в более современном виде”, - сказал Моргунов.

Жители города между тем собирали подписи под петицией на сайте президента.

"Просим прекратить уничтожение исторического центра Винницы и запретить строительство торгового центра, а также, предоставить поручение на снос уже построенных конструкций и обустройства на его месте зоны отдыха общего назначения”, - говорилось в обращении общины.

Но все было бесполезно и строительство "Клауд Сквера” продолжалось.

Итак, откуда растут ноги

Самый важный вопрос, который тогда волновал местных жителей - кто это все затеял? Кто настоящий владелец торгового центра? Все понимали, что это очень влиятельный человек, ведь даже волна негатива, которая прокатилась по городу, никоим образом не повлияла на возведение ТЦ: люди жаловались, власть разводила руками.

Главный архитектор города Александр Рекута уверял, что застройщик вполне законно получил разрешение на это строительство. "В свое время проходил аукцион, собственно, на этот земельный участок и тот застройщик выиграл его и получил его под застройку”, - объяснял Рекут.

В разрешительных документах, опубликованных на сайте договор земельного участка датированный июлем 2013 года.

Формальным заказчиком строительства была фирма "Рейкарц Групп Лимитед”. Ее представитель Сергей Брайловский наотрез отказался называть фамилию реального владельца "Клауд Сквера”, сославшись на коммерческую тайну. Поэтому годами местным жителям оставалось лишь догадываться, кто же разжился коммерческой недвижимостью в центре Винницы, "пройдясь по головам” винничан.

Случайности неслучайны

Не так давно собственник имущества изменился, по крайней мере "на бумаге”. Согласно информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, торговый центр площадью 1667,3 кв.м по адресу вул. Соборная 10-а с 2018 года принадлежит ООО "КЛАУД”.

В Едином госреестре юридических лиц, конечным бенефициарным владельцем этого ООО является Гройсман Елена Ивановна - жена экс-Премьер-Министра Украины Владимира Гройсмана.

В 2018 году фирма Елены Ивановны приобрела торговый центр и земельный участок площадью 0.065 га на Соборной, 10-а. Поэтому на момент скандального строительства Гройсманы официально не имели никакого отношения к этому объекту. Однако, учитывая, что в 2013 году, когда первый владелец получал разрешение на аренду земли и строительство, Владимир Борисович был мэром Винницы, к нему и вопрос - чем он руководствовался, ставя свою подпись под решением органа, который отдал этот земельный участок в аренду? Интересами общества?

Футбольное поле Гройсманів

В целом в открытых источниках удалось найти 6 помещений и 7 приватизированных земельных участков в Виннице, которые принадлежат фирмам, которые контролирует Елена Гройсман Их общая площадь составляет более 0.7 га, а это размер профессионального футбольного поля. Вот только на "поле” Гройсманів растет не трава, а другая "зелень”, ведь вся эта земля застроена элитной коммерческой недвижимостью.

Поэтому, предпринимательница Гройсман контролирует три "подготовки”: "КЛАУД”, "МАГИГРАНД” и "КАЙЛАС КИПЕР”.

В собственности ООО "КЛАУД” - один земельный участок площадью 0.065 га и одноименный торговый центр на 1667,3 кв.м.

ООО "КАЙЛАС КИПЕР” владеет помещением на углу Юности, 46 и Первозванного, 28; помещением и земельным участком на Ващука, 8, а также квартирой в новострое на Ющенко, 5.



Крупнейшим землевладельцем является ООО "МАГИГРАНД”: 5 земельных участков и 3 помещения. На проспекте Юности 45-б находится два земельных участка - 0.1091 га и 0.076 га. На Келецкой, 78-в тоже два участка - 0.1384 га и 0.2344 га. Именно здесь построен крупнейший ТЦ Гройсманів "Маги Гранд”.

Еще один земельный участок с торговым помещением находится на Юности, 44.

По информации Публичной кадастровой карты Украины, один земельный участок и в собственности Кристины Гройсман - дочери экс-премьера.

И хотя в этом нет ничего противозаконного, все же странно, что семья экс-мэра владеет столькими об'объектами недвижимости. Также странно, что в собственность жены Гройсмана перешло полторы тысячи квадратных метров коммерческих площадей в центре города, и имели ли другие винницкие предприниматели равный доступ к приобретению этого объекта, может он строился именно для того, чтобы однажды его купила Елена Гройсман?