Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка

С февраля 2017 в Луцке нет мэра. После смерти Николая Романюка лучане так и не дождались внеочередных выборов мэра. Официального руководителя город, скорее всего, получит не раньше осени этого года, когда состоятся очередные выборы в местные советы

С февраля 2017 в Луцке нет мэра. После смерти Николая Романюка лучане так и не дождались внеочередных выборов мэра. Официального руководителя город, скорее всего, получит не раньше осени этого года, когда состоятся очередные выборы в местные советы

Фото из открытых источников

Кто будет претендовать на эту должность? Список кандидатов пока очень размытый: одни политические силы еще взвешивают, на кого именно из команды делать ставку, другие - только подыскивают достойных претендентов. Однако независимо от того, какими именно будут фамилии в бюллетене, очевиден перечень групп влияния, которые будут бороться за мэрское кресло.

Кто-то от Палицы

Игорь Палица - народный депутат, бизнесмен, многолетний соратник Игоря Коломойского. Впервые баллотировался как мажоритарщик от Луцка в 2012 году. Накануне основал благотворительный фонд "Новый Луцк" (впоследствии с расширением географии интересов сменил название на "Только вместе"), вокруг которого начал строить политическую команду. На выборах 2015 года под флагами УКРОПа Палица завел в Луцкий городской совет самое большое колличество депутатов: из 42 мандатов его команда получила 15 Сначала луцкий УКРОП работал в "тихой оппозиции" к мэру Николаю Романюку, однако после его смерти в начале 2017-го взяли власть в свои руки.

Имея в руках весь местный админресурс, многолетнюю работу благотворительного фонда и команду политиков с довольно известными в городе именами, Игорь Палица несомненно будет выдвигать своего человека на должность городского головы.

Кто это может быть? Версий несколько.

Наиболее очевидным представляется кандидатура Игоря Полищука. Молодой юрист благотворительного фонда "Новый Луцк" первым из людей Палицы стал депутатом. В 2013 году, в возрасте 25 лет, он победил на внеочередных выборах и попал в Луцксовет.

Несколько месяцев после "луцкого путча" 2017 он был и.о. головы, однако официально в должности не проработал и 100 дней. Перейдя на более скромную должность советника мэра (с абсолютным минимумом ответственности) Полищук продолжил активно "светиться" в СМИ как представитель власти, выступать с заявлениями от имени городского совета и от ее же имени принимать решения ... Несмотря на существование официального и.о. мэра (должность занимает "батькивщиновец" Григорий Пустовит), советник Игорь Полищук пока воспринимается общественностью как лицо номер один, поэтому имеет неплохие шансы на поддержку избирателей.

Однако есть одно "но". За время управления Луцком молодая команда сторонников Палицы принимала не всегда популярные решения, а следовательно - обросла негативным шлейфом. Поскольку власть в Луцке ассоциируют в первую очередь с Полищуком, то и все "косяки" приписывают именно ему. А промахов и недоработок немного накопилось. Из года в год в городе обостряется проблема с вонью. Много негатива вызвала так называемая "транспортная реформа", которую провели, мягко говоря, неделикатно. Методы при переносе Центрального рынка тоже расширили список несимпатикив. Кроме того, имели место и несколько громких историй с дерибаном городского имущества: громким стал случай, когда два гектара земли бесплатно отдали под жилую застройку фирме, за которой стоят депутаты из УКРОПовского большинства.

В противовес Полищуку и этим негативным историям, в команде городской власти работает человек с имиджем хозяйственника, который решает реальные дела, а не играет в политику. Речь о первого заместителе городского головы Григории Недопаде, которого, к слову, связывают с Игорем Палицей и родственные отношения. Поэтому вполне вероятна версия, что именно Григорий Недопад станет кандидатом от действующей власти.

С другой стороны, в кулуарах говорят о том, что Игорь Палица уже принял решение, кто будет следующим мэром Луцка, в пользу совсем другого претендента. И это - "правая рука" Палицы, "серый кардинал" нынешней луцкой власти Александр Товстенюк. Именно его кандидатуру Палица продвигал на предыдущих мэрских выборах. И довольно успешно: Товстенюк вышел во второй тур, но уступил Николаю Романюку с результатом 47% против 53%.

Однако политические расклады в городе изменились. Пока ни одна из команд-оппонентов не готова противопоставить столь же сильного противника, каким был Николай Романюк, поэтому кандидатура Товстенюка выглядит вполне проходной.

Тем не менее, есть еще одно имя, которое называют вероятным в списке претендентов на кресло городского головы. 38-летний Игорь Гузь уже дважды избирался в Верховную Раду от владимирского округа. Однако сам - житель Луцка. В период отсутствия в Луцке головы на вопрос журналистов о попытке побороться за это место, не отвечал категорическим отказом. Какой бы ни была политическая сила, которая выдвинет Гузя, если он пойдет на этот шаг, то только "получив благословение" от Игоря Палицы. Однако нынешняя "дружба" с Гузем абсолютно не гарантирует Палице того, что он получит полностью "своего" мэра (здесь стоит вспомнить, что на выборах 2010 года Палица поддерживал Николая Романюка, с которым позже сотрудничество громко разорвалось). Поэтому в протекции Гузя, который способен быть самостоятельной фигурой, Палица вполне может увидеть повторение ситуации и не решиться на такой риск.

"Свидомая" солидарность

Потеряв Николая Романюка, луцкая "Солидарность" серьезно сдала в позициях. Несколько депутатов перешли в УКРОПовское большинство, другие - вяло "воевали" с новой властью. После поражения Петра Порошенко на президентских выборах, вообще стало понятно: никакой "Солидарности" в Луцке давно нет. Есть "Свидомые".

Общественное движение под таким названием несколько лет подряд продвигал депутат от "Солидарности", бизнесмен Андрей Покровский. Еще в 2017 году была зарегистрирована и соответствующая партия. Именно под этим брендом с недавних пор в Луцке начали появляться новые лавочки и детские площадки, и сомневаться не приходится: "Свидомые" собираются на местные выборы. Открытым остается вопрос, кого делегируют соревноваться за главное кресло города.

Самый очевидный вариант - баллотироваться будет сам Андрей Покровский. Фактически, он единственный до конца сохраняет роль оппозиции к УКРОПовской власти, имеет финансовый и человеческий ресурс - в том числе, медийный. С другой стороны, слабой стороной Покровского является его бизнесовое прошлое, а именно - причастность к игорному бизнесу. Он уже оказывался "под прицелом" черного пиара именно по этому поводу, и захочет ли снова "вписываться" в открытую войну с Палицей - вопрос дискуссионный, наверное, и для самого Покровского.

Поэтому, кандидатом от "свидомых" может стать человек, который не имеет столь очевидных оснований для публичных "наездов" - Николай Яручик. Местный бизнесмен, который уже дважды избирался депутатом в Луцксовет, зарекомендовал себя как добросовестный и ответственный избранник, а еще - активно демонстрировал отстраненность в политических играх. В день, когда в совете переизбирали секретаря, Николай Яручик покинул зал, заявив, что идет заниматься более полезным делом - белить деревья.

Хотя официально Яручик не подтверждает своих амбиций сесть в кресло мэра, но очень похоже, что такие амбиции все же имеет. Еще в 2017 году его в сопровождении других депутатов видели в Администрации президента Порошенко и ходили слухи, что ездил он на своеобразное "собеседование" именно как потенциальный кандидат в мэры. Хотя тогда, похоже, собеседование провалилась ...

Патриоты Волыни

Пока луцкие представители "солидарности" готовили запасную "свидомую" платформу, сторонники Петра Порошенко из областного совета переформатировались в группу "Патриоты Волыни". Название - вполне символично.

К этому времени в Волыньсовете работала группа "Только вместе": сторонники Игоря Палицы взяли себе название его благотворительного фонда. "Патриоты Волыни" - это название другого благотворительного фонда, другого влиятельного политика и бизнесмена с Волыни - совладельца группы компаний "Континиум", нардепа Степана Ивахива. Взяв соответствующее название, волынские депутаты продемонстрировали, под чьим "крылом" планируют в дальнейшем работать и, соответственно, идти на местные выборы-2020.

Несмотря на то, что "войны" между Палицей и Ивахивым стихли еще в прошлом году, а оба публично заявили о полном взаимопонимании и совместной работе в парламенте, вполне вероятно, что "Патриоты Волыни" не будут претендовать на Луцк. Поэтому, скорее всего, символически выдвинут непроходную кандидатуру.

Но если предположить, что перемирие Палицы и Ивахива пошатнется, решиться на борьбу за мэрское кресло мог бы лидер "Патриотов" в облсовете Владимир Бондарь. На такое решение вполне могут повлиять амбиции Бондаря или даже затаенная обида. В кулуарах говорят о договоренности между Палицей и Бендарем накануне парламентских выборов, которую Палица не выполнил. Бондаря якобы просили не баллотироваться от Маневицкого округа (чтобы не создавать конкуренции Ирине Констанкевич), а Палица должен позаботиться, чтобы новая команда нового президента не устранила Бондаря с "жирной" должности заместителя председателя Госагентства лесных ресурсов. Бондарь не пошел на выборы, а вот с должности его же уволили.

Зе-кандидат

Самые интересные и загадочные "расклады" готовятся за кулисами президентской партии.

Если на парламентских выборах "Слуги народа" откровенно "слили" Волынь, высунув от мажоритарных округов очевидно непроходных кандидатов, которые даже не проводили агитации, то на местных выборах ситуация вряд ли повторится.

По слухам, "Слуги" уже активно готовятся к гонкам и ищут сильного кандидата, который согласится под брендом "Зе" идти на выборы мэра.

В списке таких кандидатур, по кулуарной информации, известный в городе бизнесмен-строитель Андрей Разумовский. Он имеет репутацию человека прогрессивного и успешного. К тому же, выдержал достаточную паузу в политической карьере и вряд ли кто-то вспомнит, что несколько созывов том Разумовский сидел в горсовете среди депутатов фракции "Партии регионов". Однако находясь на пике развития собственного бизнеса, есть серьезные основания полагать, что Разумовский не захочет вписываться в игру за мэрское кресло. Для этого придется "воевать" с Палицей, и если война будет проиграна, вряд ли это положительно скажется на сотрудничестве горсовета и фирмы Разумовского. А строительный бизнес все-таки очень зависит от решений местных властей.

Кроме Разумовского, в списке Зе-кандидатов следует рассматривать людей, которые еще недавно надеялись получить от президента Зеленского кресло губернатора. Среди таких, например, местный ресторатор и бывший "квнщик" Андрей Котищук. Его политические амбиции подтверждает нынешний статус депутата Княгининивского сельского совета и недавние визиты в Офис президента. Хорошие рекомендации Котищуку может обеспечить нардеп и экс-кварталовец Юрий Корявченков ( "Юзик"), с которым Котищук в тесных дружеских отношениях. И если такие рекомендации "не дотянули" до должности председателя ОГА, то вполне могут сработать для местных выборов. Тем более, что у Андрея Котищука в Луцке - неплохая репутация, построенный "с нуля" свой бизнес и никаких репутационных пятен в прошлом.

Однако не стоит отбрасывать и сценарий, при котором Игорю Палице удастся договориться со "слугами", и те в хорошей традиции парламентских выборов таки "сольют" Луцк.

Партийные ставленники

На выборы мэра Луцка, очевидно, будут идти все партии, представленные сейчас в парламенте и местном совете.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" может выдвинуть Александра Башкаленко. Во время последней избирательной кампании экс-регионал Башкаленко продемонстрировал, что из политики не ушел и возглавил избирательный штаб ОПЗЖ в Николаевской области. С другой стороны, "оппозиционеры" могут реально оценить уровень поддержки в Луцке (на парламентских выборах их кандидат получил 2,77%) и выдвинуть формальную кандидатуру.

"Батькивщина" может сыграть по двум сценариям. Первый - выдвинуть Григория Пустовита, который является действующим и.о. городского головы. Второй - поддержать депутата Андрея Козюру, который уже традиционно, еще с 2010 года, каждый раз баллотируется в мэры.

"Самопомощь" может поддержать на мэрских выборах Юлию Усенко. Будучи секретарем горсовета в период смерти Николая Романюка, именно она стала первым и.о., а позже - символом борьбы против УКРОПа и оппозиции в городском совете.

"Свобода", вероятно, будет выдвигать руководителя городской организации Николая Федика. Он - действующий депутат и председатель фракции. Именно его партия делегировала на парламентских выборах от Луцка (получил 7,57% и четвертое место в рейтинге). В совет Федик попал в статусе безработного, однако быстро исправил ситуацию и зарегистрировал предпринимательскую деятельность. К слову, довольно успешную: за первые четыре месяца заработал и задекларировал миллион гривен прибыли.

Маловероятно, что собственную кандидатуру будет предлагать "Голос". Со времен предвыборного "хайпа" партия не проявляла никакой активности на Волыни и не нажила сильных лидеров, готовых претендовать на кресло мэра областного центра. Единственным вариантом, можно предположить, является Виктор Левандовский - местный бизнесмен айтишник, который был координатором партии во время парламентских выборов.

В Луцксовете активным оппозиционным фронтом работает три депутата от "Народного контроля". Скорее всего, баллотироваться в мэры будет их лидер Павел Данильчук.

Сюрпризы

Среди кандидатов в мэры Луцка может оказаться несколько неожиданных фамилий. А среди них - даже те, кто будет иметь шансы на реальную борьбу.

К примеру, совершить такой шаг может музыкант и до недавнего времени лидер группы "Тар-Так" Сашко Положинский. После заявлений о выходе из группы именно лучане подбросили ему идею занять пустующее кресло городского головы. Положинский отреагировал неоднозначно: заявил, что не хочет связывать свое будущее с политикой, однако не исключает идеи баллотироваться.