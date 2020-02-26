Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова

Эксперты считают, что во время выборов мэра львовяне будут выбирать между стабильностью и желанием перемен

"Голос" ведет переговоры с Ульяной Супрун в отношении мэрских выборов

Эксперты считают, что во время выборов мэра львовяне будут выбирать между стабильностью и желанием перемен

Через восемь месяцев, 25 октября, в Украине должны состояться очередные местные выборы. В частности, мэра и городской совет будут выбирать в Львове. Соцопрос агентства "Фама" за октябрь 2019-го показал, что 36,8% львовян хотят видеть городским головой действующего мэра Андрея Садового, который руководит городом с 2006-го. 14% - представителя крайне правой партии "Свобода" Руслана Кошулинского. 7,2% депутата от "Европейской солидарности" (ЕС) и ексголову Львовской областной государственной администрации (ЛОГА) 2014-2019 годов Олега Синютку. Одновременно 40,7% львовян определились с выбором, 26,4% склоняются к выбору за одного из кандидатов, а 14,5% колеблются между несколькими кандидатами. 18,4% не определились. Критики этой социологии говорят, что она необъективна и сделана под Садового.

Садовый vs Кошулинский

Социологическая группа "Рейтинг" провела еще не опубликованное исследование относительно рейтингов кандидатов в мэры Львова. Руководитель "Рейтинга" Алексей Антипович рассказал RegioNews без называния цифр, что двумя реальными претендентами на пост мэра сейчас есть Садовой и Кошулинский.

"Реальными кандидатами являются Садовой и Кошулинский, которые уже встречались во втором туре на прошлых местных выборах. В то же время Кошулинский довольно узнаваемое и положительно воспринятое лицо в городе. Что касается остальных фамилий, то это представители разных политических сил, которые имеют большую или меньшую поддержку. И они даже близко по рейтингу не стоят к фаворитам. Начало кампании достаточно прогнозируемо – два лидера и остальные, которые пока что отдыхают", – говорит Антипович.

Львовская консультантка по политическому пиару Наталья Михнова считает, что мэрская кампания должна стартовать уже давно, но сейчас выглядит вялой.

"Кандидаты, которые планируют побеждать, должны были бы стартовать за год, а лучше за два до выборов. Если вспомнить победную кампанию Садового 2006-го, то он начал интенсивную работу за два года. Это не были одиночные плакаты или билборды, а полноценная интенсивная работа - постоянные встречи, присутствие в масс-медиа. Сейчас кампания, тем не менее, вялая", - говорит Михнова.

Львовский политолог Тарас Радь считает, что сейчас рано говорить о лидерах. "Симпатии будут колебаться, в зависимости от событий в стране", - говорит Радь.

Стабильность vs надоедливый застой

"Карта Садового будет решающей в этой кампании. – говорит Михнова. - Если он пойдет на четвертый срок, то борьба будет серьезной. Его рейтинг не такой высокий как раньше, но остается на уровне. Имеем две тенденции, связанные с его кандидатурой. Первая – "надоел за 15 лет". Вторая - "чтобы не хуже". Второй картой может играть команда Садового, которая будет выступать за стабильное постепенное развитие. Первой против него".

Садовой на протяжении прошлых лет несколько раз заявлял, что не будет баллотироваться на следующих выборах. Однако Михнова говорит, что это не первый раз он такое заявляет, но добавляет, если община попросит", то может и пойти. Так же может поступить и в этот раз. В течение определенного времени, по словам эксперта, он рассматривал вариант возможного преемника на посту мэра - заместителя Андрея Москаленко, однако тот слишком мягкая личность для этой должности.

"Москаленко - сильный менеджер, но слишком слабый как для мэра, слишком добрый и слишком мягкий для такого поста", - резюмировала Михнова.

Зато Тарас Радь считает, что Садовой обещал не идти на выборы при иных политических обстоятельствах – до того, как его партия "Самопомощь" с треском пролетела на парламентских выборах в июле 2019-го. В 2014-м "Самопомощь" получила почти 11% голосов и 32 мандата в Верховной Раде, поэтому мэр Львова обоснованно мог рассчитывать выйти на всеукраинский политический уровень. Зато на досрочных выборах 2019-го "Самопомощь" взяла 0,62% голосов.

"Садовой обещал не идти на четвертую мэрскую каденцию до того, как "зеленая волна" накрыла Украину. – говорит Радь. - До лета 2019-го он и "Самопомощь" воевали на несколько фронтов – против президента Порошенко в Раде, против "Свободы" на уровне городского совета и против ставленника Порошенко Синютки в области. Порошенко даже развязал "мусорную войну" против мэра Львова", - говорит Тарас Радь.

В мае 2016-го в результате пожара на Грибовицкой свалке под Львовом погибли спасатели. Свалку, которую давно должны были закрыть, закрыли. Летом того же года возникла проблема нехватки мест, куда вывозить мусор из города. Причиной отказа других городов принимать львовский мусор мог стать отказ фракции "Самопомощь" в Раде голосовать за законопроекты, инициированные президентом.

"Для Садового Львов - форпост для дальнейшего политического будущего. – продолжает Радь. - Он не планирует уходить из политики. Скорее хочет снова попробовать наступать на Киев, когда наступит благоприятное время. Для Синютки Львов - способ застолбить место за "ЕС", у которой сдулся рейтинг в 2019-м, по сравнению с 2014-ым. "ЕС" нужны победы, чтобы показать, что они еще имеют силу. Для Кошулинского и "Свободы" "битва за Львов" - давняя война, которая длится много лет. Сейчас у "Самопомощи" крупнейшая фракция во львовском городском совете – 24 из 64 депутатов. Но в 2010-2015 годах у "Свободы" было 44 мандата. Она практически руководила городом, блокировала действия мэра. Это было для них золотое время. Они хотели вернуть себе контроль над городом. "Голос" тоже играет на этом национально-патриотическом поле и хочет получить город. А для "Слуги народа" Львов - способ закрепиться в регионах. У них собственная законодательная и исполнительная вертикаль. Осталось взять местное самоуправления и закрепить за собой крупные города – Киев, Днепр, Харьков, Одессу, Львов".

Супрун в мэры?

Наталья Михнова не исключает, что кроме фаворитов накануне выборов может появиться "темная лошадка", которая спутает карты. Как вот Ульяна Супрун, которая якобы вела переговоры с "Голосом", чтобы баллотироваться на пост мэра Львова.

"Супрун - прекрасный политик национального масштаба. – говорит Михнова. - Очевидно, в течение ближайших лет она не вернется на пост министра здравоохранения. Заниматься просвещением - такая себе позиция для фигуры ее уровня. Если бы она стала мэром, могла бы показать изменения не только в медицине, но также в деле общественного транспорта, ремонта дорог, садиков, школ. Она очень профессиональный управленец и сильный игрок, который умеет бороться со схемами, коррупцией. Очевидно, переговоры с ней были, но их результат неизвестен".

Главная проблема Львова – городской транспорт

Относительно главных проблем, которые будут поднимать кандидаты, это городской транспорт, дороги и инфраструктура.

Для Львова главной является транспортная проблема - качество транспорта, его график, плохие дороги, пробки, нехватка паркомест в центре. – говорит социолог Алексей Антипович. - Это невыгодно отличает Львов, по сравнению с соседними Тернополем или Ивано-Франковском. У Львова, в общем, те же проблемы, что и у остальных 24 областных центров. На фоне других городов он середнячок по уровню качества жизни, хотя когда-то был в топе. Это не столько Львов просел, как стало лучше в других городах. Соответственно есть топтание на месте. Запрос на изменения у львовян большой, несмотря на неплохую поддержку Садового. Поэтому на выборах будут выбирать из двух концепций – "чтобы не хуже" и "изменения к лучшему". Садовой вряд ли предложит что-то новое. Его конкуренты будут пробовать. Будут соревноваться концепции постоянного и переменного Львова".

"Набор проблематики города известен – сам городской совет и Институт развития города об этом пишут в отчетах "Качество жизни во Львове". – говорит Михнова. - Если 15 лет назад все было просто, проблемы города были на поверхности - коммунальные проблемы, лифты не работают, крыши текут, теплую воду дают по часам, то за 15 лет все изменилось. Кандидатам теперь придется играть тоньше, искать болевые точки. Но этого недостаточно. Следует еще показывать позитивную картинку будущего. Как должен выглядеть город через 10-15 лет. Кто сумеет нарисовать более красивую картинку будущего, тот будет иметь большие шансы победить".

"Главные темы, которые будут эксплуатировать - транспорт, мусор и мусороперерабатывающий завод, а также децентрализация, то есть присоединение ко Львову окрестных сел, создание Львовской агломерации. Это в будущем - переговоры с сельскими советами", - говорит Тарас Радь.

На кого ставит президент?

Тарас Радь считает, что Садовый рад навязать сотрудничество с президентом, и чтобы тот поддержал или хотя бы был нейтральным к нему во время выборов. У мэра Львова нет конфликтов с Зеленским, как было с Порошенко, поэтому сотрудничество возможно. Но об успехе переговоров узнаем, если будут положительные договоренности между Садовым и Зеленским.

"Слуга народа" может также поставить на выборах на кого-то из бизнес-среды, вроде экс-главы ЛОГА июля-августа 2019-го Маркияна Мальского. Это может быть лицо, которое не имеет отношения к политике, но специалист в своей сфере. От "Голоса" тоже пока нет кандидата. Сначала там рассматривали кандидатуру предпринимателя, соучредителя художественного об'единения "Дзиґа", представителя "Украинской галицкой партии (УГП) Ярослава Рущишина. Но это было в условиях, когда "Голос" и УГП шли в союзе на парламентских выборах. Теперь между ними трещина, и вопрос, пойдут ли они вместе. Также "Голос" вел переговоры с бывшей и.о. министра здравоохранения Супрун. Якобы она должна была подумать и решить, хочет ли участвовать. Также вроде хотел идти в мэры совладелец сети креативных реставраций "Холдинга эмоций "Фест!", бизнесмен Андрей Худо", - говорит Тарас Радь.