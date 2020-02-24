Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука

Власть Запорожья влезла в кредит, чтобы построить новый терминал в аэропорту. Когда работы завершились, а предприятие начало зарабатывать деньги, решило вмешаться государство. Чиновники придумали передать стратегический объект в концессию

Власть Запорожья влезла в кредит, чтобы построить новый терминал в аэропорту. Когда работы завершились, а предприятие начало зарабатывать деньги, решило вмешаться государство. Чиновники придумали передать стратегический объект в концессию

Как Запорожье чуть не лишило зубов Тимошенко

Много-много лет назад запорожский аэропорт прославился на всю Украину тем, что едва не покалечил тогдашнего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. Как-то госпожа премьер решила посетить с рабочим визитом Запорожскую область. В отличие от своих высокопоставленных коллег, которые пользовались услугами аэропорта соседнего Днепра, Тимошенко рискнула прибыть в областной центр непосредственно через местный "воздушный причал".

Тут стоит оговориться, что в то время таких смельчаков находилось не очень много. И туристы, и бизнесмены, и чиновники различного калибра предпочитали совершать воздушные путешествия с того же Днепра, Харькова или Донецка (это было еще до российско-украинской войны). А причиной тому являлось не самое лучшее состояние запорожского аэропорта (вопреки его статусу международного): обшарпанные здания, зависшие еще в "совковых" временах, никакого сервиса и логистики, а взлетно-посадочной полосы, как таковой, и вовсе не было. К примеру, здание аэровокзала капитально не ремонтировалось со времен строительства, а это – 1965 год. Взлетно-посадочную полосу капитально ремонтировали почти 40 лет назад – в 1982 году. За это время она существенно поизносилась, а денег на ее реконструкцию в государственном бюджете не было (на тот момент объект находился в госсобственности, с 2013 года – в коммунальном собственности).

Так вот вернемся в Тимошенко. В далеком 2008 году, после посадки в Запорожье она заявила журналистам: "На себе ощутила все неудобства вашей взлетно-посадочной полосы. У меня чуть зубы не повылетали!",-сказала тогда Тимошенко и поручила профильным министрам проработать вопрос реконструкции "взлетки" и найти в бюджете на него деньги. Эти деньги чиновники разных уровней и не менее разных правительств искали почти 10 лет!

Денег нет, но вы держитесь!

Средства на ремонт взлетно-посадочной полосы из городского бюджета Запорожья изыскали лишь в начале 2017 года- тогда объект не пережил зиму и начал стремительно разрушаться. Если бы ее не начали "латать", то полеты были бы невозможны. Тогда на ремонтные работы было потрачено 30 миллионов гривен.

Однако и такое, казалось бы, значимое событие для запорожских "воздушных ворот" не прошло без казусов. Так, сразу же после открытия "взлетки" на ней застрял самолет. Оказалось, что бетон еще не совсем застыл, поэтому шасси воздушного судна попросту увязли в нем.

Можно смело говорить о том, что новой эпохой в непростой жизни запорожского аэропорта, стал этот же 2017 год. Тогда городской голова Запорожья озвучил свою амбициозную и, как казалось на тот момент, совершенно нереальную идею: построить новый пассажирский терминал, который соответствовал бы всем европейским требованиям. Тогда стоимость работ оценили в полмиллиарда гривен.

На Донбассе война, город едва сводит финансовые концы с концами, в государственной казне на запорожские объекты также денег нет. Кроме того, в неполных 100 километрах от запорожского, находится вышеупомянутый аэропорт Днепра. Этот объект, как и запорожский, также претендовал на реконструкцию. Только за счет государства. А у руководителей этого города, как известно, и политических рычагов, бизнесовых знакомств и влияния на уровне Киева, гораздо больше, чем у запорожских чиновников.

Тем не менее, пока мэр Днепра Борис Филатов оббивал министерские пороги в попытках "выбить" деньги на реконструкцию аэропорта, Запорожье на эти цели решило взять кредит. В качестве залога город отдал коммерческому банку коммунальный стадион "Славутич Арена".

Строительство нового терминала началось в 2017 году. В конце 2019-го, городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил о завершении его строительства.

Общая площадь – более 12 300 м.кв. пропускная пассажироспособность – 400 пассажиров в час: 250 на международные рейсы и 150 на внутренние.

Изначально, ввод в эксплуатацию нового объекта был запланирован на начало марта текущего года. Однако в связи определенными обстоятельствами, его перенесли на 1-1,5 месяца.

В целом же, строительство нового терминала обошлось городу в 1,1 млрд грн.

СБУ нечаянно нагрянет

В начале года работа запорожского аэропорта, в том числе и все движения на строительстве терминала, были блокированы в связи со следственными действиями – УСБУ в Запорожской области проводили обыски и выемку документов. По официальной версии, следственные действия были связаны с расследованием уголовного производства – экс-директора КП "Международный аэропорт "Запорожье" подозревают в совершении должностных преступлений и нецелевой растраты крупной суммы денег. Примечательно, что Бескупский уже не является руководителем аэропорта, а производство было открыто еще несколько лет назад. Тем не менее, это не помешало "чекистам" полностью блокировать работу объекта.

По различным же слухам, витающим в кулуарах Запорожского городского совета, действия СБУ – так сказать, разведка перед боем накануне грандиозного сражения на запорожский аэропорт. Мол, объект приглянулся какому-то украинскому олигарху и его хотят отнять у громады.

"Отнять у громады" на языке чиновников, это – передать в концессию. Проще говоря, в управление частному юридическому лицу на определенный период времени (чаще всего, на 25 или 40 лет). Именно такую идею – передать в концессию 4 украинских аэропорта, в числе которых и запорожский – озвучили в Кабинете министров Украины.

Фактически, Кабмин не имеет права отобрать объект у запорожской громады и передать частнику в управление. С этим соглашаются и чиновники:

"Международный аэропорт "Запорожье" - это коммунальное предприятие. Мы не можем навязать им свою политику, мы можем предложить, показать, как это может работать. Если будет воля местной власти - она это поддержит. Если нет - у нас останется понимание, какие кейсы мы сможем предложить региональным аэропортам", - заявил глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В принципе, неплохая идея, поскольку концессия предполагает взаимовыгодное сотрудничество бизнеса и государства (громады). Первые вкладывают свои средства в развития объекта, вторые – пользуются всеми его благами. Заработанную прибыль делят пополам. Может быть, такая схема сработала бы и на примере Запорожья, если бы не несколько "но".

"Наш аэропорт находится де-факто в концессии. Она не оформлена документально. У нас есть несколько компаний, которые получают десятки миллионов гривен доходов, которые аффилированы с представителями городского совета и депутатами. Давайте, делать так, чтобы эти деньги шли коммунальному предприятию и в бюджет города Запорожья. Понятно, что впереди нас ждут выборы, и все действия правоохранителей будут восприниматься, как "политическое давление", - считает депутат Запорожского городского совета Александр Константинов.

Мэр же Запорожья Владимир Буряк настаивает на том, что обновленный запорожский аэропорт уже начал получить прибыль и в разы увеличил пассажиропоток (более 430 тысяч, что на 8% больше, чем в минувшем году, а также на 100 тысяч больше, чем пассажиропоток Днепра). Поэтому, делить прибыль с кем-то попросту нет смысла. Кроме того, городской голова напомнил, что на строительство терминала взят кредит, который нужно отдавать именно городу, а не концессионеру.

Когда готовится концессия, то в моем понимании должны быть подготовлены несколько предложений, а мы уже должны их принимать. Сегодня предложений нет. Приостановлены пусконаладочные работы в аэропорту. В моем понимании - это называется просто "отжать",- заявил Буряк.

На минувшей сессии депутаты даже приняли обращение к президенту Зеленскому с просьбой не отдавать воздушный причал в управление, а Владимир Буряк призвал всех депутатов объединиться в единую силу и всем вместе защищать свой объект от посягательств киевских чиновников. И тут стоит отметить, что и по закрытым опросам, которые якобы проводились на этом фоне, и по имеющейся в публичном пространстве реакции, общественное мнение было на стороне мэра.

При этом, некоторые депутаты Запорожского горсовета, а также общественные активисты считают, что за благими намерениями Буряка якобы спасти аэропорт от концессионеров, кроется более прозаичный мотив – как говорил депутат Константинов, фактически, аэропорт и так находится в "долгосрочной аренде" у Рината Ахметова. Стоит отметить, что после начала войны на Донбассе, Ахметов перевез в Запорожье свой "Метинвест" и стал фактическим "хозяином города". А после выборов 2015 года, когда кресло мэра занял бывший главный инженер комбината "Запорожсталь", принадлежащий Ахметову, то у него в руках сосредоточился и контроль над городской властью (в горсовете большинство – от "Оппозиционного блока", который также фактически контролируется "запорожсталевскими"). Поэтому, не исключается версия того, что грандиозные перевоплощения аэропорта, привлечение средств и строительство терминала с последующей передачей в управление менеджерам "Метинвеста" – просто очередная бизнес-идея господина Ахметова, воплотить которую помог городской голова.

Интересно, что накануне завершения строительства терминала, в аэропорту поменяли генерального директора – Виктора Бескупского уволили, а на его место назначили Алексея Дубревского. Ранее он руководил аэропортом Донецка, а его отец в данный момент работает ректором Донецкого института физической культуры и спорта во временно оккупированном Донецке.

Совпадение?