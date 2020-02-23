Последним шансом Сопеля был коронавирус

В ОП уже подыскивали замену главе Тернопольской ОГА Игорю Сопелю, а протесты против поселения в карантин эвакуированных из Китая украинцев просто ускорили его отставку

В ОП уже подыскивали замену главе Тернопольской ОГА Игорю Сопелю, а протесты против поселения в карантин эвакуированных из Китая украинцев просто ускорили его отставку

Фото: Facebook/Игорь Сопель

В субботу на сайте Президента Украины была опубликована информация, что Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА Игоря Сопеля. Официальная формулировка – по собственному желанию и "в связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения о эпидемиологической безопасности". Показательно, что президент четко артикулировал свое решение прямо на выходные, не дожидаясь оформления формальностей – скорее всего, официально указ об отставке тернопольского губернатора появится после заседания Кабмина в среду, на котором и сделают представление на увольнение.

Почему Зеленский не дождался Кабмина? Ну, во-первых, правительство и само не в последнюю очередь несет ответственность за скандалы вокруг эвакуации украинцев и поэтому в Офисе Президента решили не ждать, пока часом такой медлительный Кабмин созреет до каких-то инициатив по наказанию виновных, а указали ему путь. А во-вторых, вообще политическая ситуация на Тернопольщине, не только из-за истории с вирусными протестами, требовала немедленного и решительного вмешательства. По нашим данным, деятельность губернатора Игоря Сопеля и положение дел на Тернопольщине уже давно вызывали тревогу в ОП. А напряженная ситуация вокруг эвакуации просто стала последней каплей.

В целом, Тернопольская область, как, впрочем, и вся Галичина, довольно сложный для "Слуг народа" регион: на Тернопольщине во втором туре президентских выборов Владимир Зеленский победил, но с небольшим перевесом – у него 50,43% голосов против 46,64% у Петра Порошенко. На парламентских выборах опять-таки "Слуга народа" (СН) победила в общегосударственном округе с 31,51% голосов, но это наихудший результат среди областей, где она победила. Что касается мажоритарки в Тернопольской области, то лишь в 3 из 5 округах победу праздновали "слуги". При этом не следует забывать, что в местных советах Тернопольщины сейчас доминируют политические оппоненты СН из "Евросолидарности", "Свободы" и "Батькивщины", и первые две активно разгоняют волны в духе "Нет капитуляции!", а соратники Юлии Тимошенко эксплуатируют социальную тематику и тему земли. То есть губернатором от СН в Тернопольщине должен быть человек, который, несмотря на политические противостояния, найдет общий язык с местными элитами вне политики на почве регионального развития. И с этим заданием Сопель явно не справился.

Все началось с того, что 1 ноября 2019 года в день своего представления самим Владимиром Зеленским новоиспеченный губернатор Игорь Сопель все провалил: прямо перед входом и в самом здании ОГА президенту устроили "коридор позора". Все это можно было бы списать на происки оппонентов и, мол, первый блин комом, если бы дальше Сопель не начал совершать ошибку за ошибкой. Собственно, у него, конечно, была задача найти точки соприкосновения с местными элитами, благо, сам Сопель не "варяг", но губернатор в поисках друзей явно перестарался. Он близко сошелся с местными "аграрными баронами", связанными с Евросолидарностью – Владимиром Иванишиным и Петром Гадзом. Последний был помощником нардепа 8 созыва от БПП Николая Люшняка, который в 2019 году и обыграл самого Сопеля на мажоритарном округе. Кроме того, Сопель несколько своеобразно понял идею перезагрузки власти и начал подбирать себе заместителей из числа людей связанных со скандальным экс-владельцем агрохолдинга "Мрия" Иваном Гутой, который одно время даже был в розыске. И все эти отношения больше похожи на некий сговор, нежели на поиск взаимопонимания с местным политикумом, поскольку именно с главными политическими игроками губернатор так и не сумел выстроить равноправных отношений. С Тернопольским облсоветом у него полная конфронтация: депутаты даже пригрозили ему народными бунтами и вотумом недоверия, если он будет настаивать на укрупнении ОТГ и агитировать за приватизацию земли. То есть, по сути, губернатор не добился от облсовета даже нейтралитета в двух ключевых реформах президента – административной и земельной.

Дальше больше – Тернопольщина стала одной из областей, где бюджет не утвердили вовремя и снова Сопель не сумел ни убедить, ни продавить депутатов на принятие его варианта областной сметы. Бюджет принимали уже в январе. Один из главных споров был вокруг того, кто будет распорядителем и заказчиком работ на почти 600 млн. грн. субвенции на ремонт и строительство местных дорог. Пришли к компромиссу, что распорядителем средств будет ОГА, а не облсовет, а заказчиком – то есть непосредственно осваивать средства - будут две организации – Управление капитального строительства ОГА и областное КП "Тернополькомунинвест". Но и уже после этого губернатор попал в скандал, когда стало известно, на какие дороги он хочет потратить эти средства – почти 100 млн. грн. ОГА расписала на родной Гусятинский район губернатора. А районов в Тернопольской области напомним 17. И опять возмущение общественности…

Все эти, скажем так, недоразумения, которые аж никак не улучшали жизнь на Тернопольщине, не содействовали росту рейтинга президента и не поднимали шансы "Слуги народа" успешно выступить на местных выборах, не ускользнули от внимания Банковой. И последние события ускорили развязку для губернатора. 17 февраля местные СМИ стали распространять информацию, что эвакуированных из Китая украинцев на карантин привезут в санаторий "Медоборы" на Тернопольщине. Вопрос - и опять к губернатору – откуда утечка? Или это контролируемый слив? Как писали СМИ Сопель якобы стал единственным губернатором, который согласился на Кабмине принять эвакуированных. Так это или нет, но информация, поданная в таком ключе, что, мол, сам губернатор сделал Тернопольщину "крайней" стала искрой. Дальше граждане начали сооружать блокпосты и заявили, что никого не пустят в санаторий. Более того, персонал санатория заявил, что не будет принимать украинцев из Китая. А облсовет сделал политическое заявление, что решение правительства - "это геноцид украинского народа". К волне "народного гнева" подключился и мэр Тернополя "свободовец" Сергей Надал, который заявил, что местные медучреждения не готовы к таким "опасностям". А что делал губернатор? Сначала молчал, потом заявил, что нет подтверждений, что везут в Тернопольскую область! Естественно, ему никто не поверил, и блокпосты не рассосались сами собой, но везти эвакуированных на Тернопольщину в такой "предреволюционной" обстановке уже было просто безумием и теперь за провалы тернопольского губернатора отдувается, правда, гораздо успешнее, его полтавский коллега.

Может быть, Сопель еще поруководил бы областью, пока продолжался бы кастинг на роль его сменщика, тем более, что дело это не простое - найти влиятельную, конструктивную и компромиссную фигуру для такой сложной области, но у Президента были вынуждены действовать без промедления, что не может не радовать, иначе следующему губернатору досталась бы "выжженная земля".

Полное досье Игоря Сопеля читайте здесь.