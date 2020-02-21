Экзамен для антикорсуда. Кто сливает "дело Кистиона"

Суды отказались накладывать арест на ноутбуки, мобильные телефоны, флешки, планшет, жесткий диск и блокнот, который были изъяты во время обысков у фигурантов крупнейшего коррупционного дела в истории Винницы

Владимир Кистион

Суды отказались накладывать арест на ноутбуки, мобильные телефоны, флешки, планшет, жесткий диск и блокнот, который были изъяты во время обысков у фигурантов крупнейшего коррупционного дела в истории Винницы

В начале июля прошлого года пресс служба СБУ сообщила, что ее сотрудники задокументировали хищения и присвоение средств государственного бюджета в Винницкой области местными должностными лицами при содействии одного из вице-премьеров.

Тогда "сотрудники СБ Украины провели ряд санкционированных следственных действий в офисных помещениях коммунальных предприятий и коммерческих структур, задействованных в противоправной схеме", - писала пресс-служба ведомства.

Сегодня уже можно констатировать - речь шла об обысках по фактическому месту нахождения КП "Винницаоблводоканал", ООО "Микс Лайт" и ГКУП "Горсвет". Их сотрудники главного следственного управления СБУ провели 4 и 5 июля 2019 года.

Имя подозреваемого вице-премьера тогда не назвали. Однако в СМИ начали неоднозначно намекать на близкого соратника премьера Гройсмана - Владимира Кистиона. Ведь в тогдашнем составе правительства он был единственным вицепремьером из Винницы.

Молча, без опровержений или объяснений сбушники удалили информацию о "винницких коррупционерах" с сайта и Фейсбук-страницы ведомства буквально за несколько часов. Впоследствии объяснили - инцидент имел место из-за ошибки сотрудника пресс-службы, который не согласовал свои действия со следователем. Однако в ошибки рядовых работников пресс-служб верится меньше всего, когда речь идет о самой масштабной коррупционной схеме в истории Винницы, фигурантами которой являются руководители коммунальных предприятий, родственники чиновника, а ее организатором и главным лоббистом называют на тот момент второго человека в Кабмине.

Неустановленный из Винницы

Тогда, летом 19-го, Кистион заявлял, что никаких производств против него нет. И как ни странно - говорил правду. В текстах решений в уголовном производстве речь идет о "неустановленном члене Кабинета Министров Украины". Впрочем, по информации журналистов-расследователей, в материалах дела якобы есть распечатки телефонных разговоров с его участием. Если это так, то добавление экс-вице-прмьера к компании фигурантов дела - вопрос времени и, конечно, некоторых субъективных обстоятельств.

А дело действительно масштабное - уголовное производство, досудебное расследование в котором осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, содержит целый ряд статей Уголовного кодекса Украины. Так, "ОПГ имени "неустановленного члена Кабмина" инкриминировали: ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство, совершенное повторно или причинило крупный материальный ущерб государству) ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) ч. 2 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или организованной группой).

Неповоротливое следствие

После обысков прошло полгода. За это время в Едином госреестре судебных решений появилось более двух десятков документов, принятых в рамках уголовного производства. Резонанс после обысков утих, Кистион, как и все правительство Гройсмана, давно в отставке, а следователи и судьи, без лишнего внимания, делают свои дела. Как ни странно, такой формат расследования пошел на пользу фигурантам дела - им уже вернули значительную часть изъятого во время обысков имущества. Пожалуй, самого важного для следствия: блокнот в обложке черного цвета, ноутбук Acer, мобильный телефон XiaomiRedmiNote 3, планшет Samsung, мобильный телефон Sаmsung, ноутбук Toshiba, ноутбук Dell; флэш носитель черного цвета на 16 Gb; жесткий диск на 500 Gb; мобильный телефон Xiaomi Duo.

Следователь отмечал, что изъятые во время обысков в Виннице документы и вещи "указывают на имеющуюся связь между фигурантами дела, а также финасово-хозяйственные взаимоотношения, которые являются предметом исследования в рамках уголовного производства".

Прокурор предупреждал, что "без наложения ареста на вещи и документы существует угроза их уничтожения или сокрытия во избежание уголовной ответственности".

Однако судья Шевченковского районного суда города Киева все же не позволил наложить арест на это имущество. Причина - следователь подал соответствующее ходатайство "с пропуском процессуального срока".

То есть, следователь подал ходатайство 2 сентября, хотя должен был бы сделать это на следующий день после обысков - 6 июля. Это было сделано намеренно или из-за банальной непрофессионализм "СБУшник" (между прочим - подполковника юстиции) - неизвестно. Однако похоже, что последствия этой ошибки сделали масштабного коррупционного разоблачения очередную судебную "тянучка".

Двуликая апелляция

В апелляционном заявлении прокурор отмечал, что во время обыска вещи, предметы и документы, разрешение на поиск и изъятие которых было прямо предоставлено соответствующим постановлением "не считаются временно изъятым имуществом и не требуют дополнительного обращения с ходатайством о наложении ареста в течение 48 часов после изъятия имущества".

Следователь утверждал, что изъятые предметы сохраняют "следы подготовки и совершения преступлений, сведения о противоправной деятельности должностных лиц ООО "Микс Лайт" и ГКУП "Горсвет", КП "Винницаоблводоканал", их связи, механизм совершения и причастных лиц, а также могут быть использованы в качестве доказательств фактов и обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства". Также он отметил, что изъятые вещи нужны для проведения дополнительных следственных действий, в том числе назначения экспертиз.

Однако коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда так и не увидела "достаточных и надлежащих доказательств".



Все же судьи согласились наложить арест на ряд документов, изъятых во время обысков в помещении ООО "Микс Лайт" и КП "Горсвет". Всего 50 позиций: ежедневники, файлы-органайзеры, папки с документами, проекты, договоры, распечатки, печати, штампы, накладные, платежные поручения и тому подобное.

Таким образом, мы видим, что когда нужно арестовать документы, которые по сути подтверждают законную хоздеятельность предприятия, то судьи не переживают из-за просроченного ходатайства следователя. Однако разрешение на арест оргтехники, телефонов и флеш-накопителей, которые могут содержать значительно более ценную для следствия информацию, они не дают "поскольку стороной обвинения не доказана материальная ценность этого имущества".

Экспертиза отменяется

В конце августа Шевченковский районный суд Киева вынес решение о назначении судебной строительно-технической экспертизы одного из подрядов, на котором, по мнению следствия, "нагрелась" винницкая коммунальная группа "во главе с "неустановленным членом Кабмина". Речь идет о строительстве канализационной насосной станции по ул. Луговой в г.. Виннице. В 2018 году на этот объект было потрачено 2 млн.644 тыс. грн из городского бюджета.

Для проведения экспертизы специалистам Сумского отделения Харьковского НИИСЕ им. заслуженного профессора М.С. Бокариуса понадобились оригиналы документов, которые находятся у двух сторон подряда - заказчика (Департамента городского хозяйства Винницкого городского совета) и исполнителя (ООО "Микс Лайт").

"Без наличия указанных оригиналов документов, проведение данной экспертизы невозможно", - подчеркнули эксперты.

Что делает следователь - он подает два соответствующих ходатайства "о временном доступе к вещам и документам с возможностью изъятия их оригиналов". И, в то же время, подает заявление, в котором просит оставить оба ходатайства без рассмотрения. Сам на заседание не является.

"Учитывая, что следователь, явка которого на судебное заседание является обязательной, не явился, в суде свое ходатайство не поддержал, следственный судья приходит к выводу о необходимости отказать в удовлетворении ходатайства", - говорится в постановлении суда.

Семейный подряд

Защита по делу пыталась отменить временный арест документов ГП "Микс Лайт 2". И неудивительно, ведь должность руководителя этого предприятия занимает племянник Владимира Кистиона Вадим Бондарь - сын родной сестры экс-вице-премьера - Валентины. Именно эта женщина - хозяйка квартиры, которую задекларировал сын Владимира Кистиона Дмитрий.

Кистион-младший занимает должность заместителя директора упомянутого ранее КП "Винницаоблводоканал" - одного из трех предприятий, где проводились обыски.

Конечно, сына, который руководит коммунальным предприятием, скрыть не удастся, зато племянника можно было вывести из поля зрения следователей и общества. Но защите это не удалось. Версия, что "дочка" арендует место в сейфе, который находится в офисе ООО "Микс Лайт" не убедила судью. Несмотря на договор аренды, который за две недели до обысков заключили материнская и дочерняя компании, суд не разрешил отменять временный арест.

Несмотря на резонанс и уголовное производство ООО "Микс Лайт" продолжило работать и выигрывать многомиллионные торги. Так, в октябре-ноябре 2019 предприятие заключило 20 договоров на более чем 50 млн грн. 19 из них - с Государственным предприятием "Финансирование инфраструктурных проектов".

Теперь "Микс Лайт" будет ремонтировать освещения "с использованием автономного электроснабжения наземных пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения" в Одесской, Николаевской и Запорожской областях.

В конце прошлого года первый заместитель Генпрокурора Каско поручил осуществления досудебного расследования в уголовном производстве Национальному антикоррупционному бюро Украины. Дело начал рассматривать Высший антикоррупционный суд. Поэтому "винницкая схема" станет неплохим экзаменом и для следователей, и для судей. Экзаменом, который их предшественники явно провалили.