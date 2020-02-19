Нардеп за 10 миллионов. Кто из харьковских тяжеловесов поборется за "губернаторский" округ

40 кандидатов попробуют свои силы на промежуточных выборах в 179 округе на Харьковщине. Большинство из них проживают за пределами региона

40 кандидатов попробуют свои силы на промежуточных выборах в 179 округе на Харьковщине. Большинство из них проживают за пределами региона

На днях ЦИК завершил регистрацию кандидатов в народные депутаты Украины по № 179 округу. Ранее местные жители отдали свои голоса за тогда еще малоизвестного харьковского юриста - Алексея Кучера. Осенью 2019 года его назначили главой Харьковской областной государственной администрации, и на округе объявили довыборы. Примечательно то, что конкурентов у губернатора на выборах в Верховную Раду было значительно меньше – всего 9. В борьбу же за пальму первенства в 2020 году включились сразу 40 кандидатов: самовыдвиженцев, представителей как известных политических сил, так и малопонятных для местных жителей партий, таких как "Патриоты Волыни" и "Дети войны". Подключились к гонке и политические клоны.

Что надо знать о 179 округе

В 179 округ входят сразу четыре района Харьковской области - Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский. Центр – город Красноград. Количество избирателей едва не достигает отметки в 150 тысяч. Округ значительно удален от Харькова, преимущественно аграрный, однако в более-менее крупных населенных пунктах расположены градообразующие предприятия, которые в свое время были приватизированы. Кроме этого, здесь достаточно развита газодобывающая промышленность, а город Лозовая является крупным железнодорожным узлом и самым крупным районным центром области. Избиратели округа отличаются малой прогнозируемостью результата и достаточно высокой явкой и дисциплинированностью: за годы независимости Украины самый низкий процент проголосовавших здесь был на внеочередных выборах 2014 года - 44,19%, а самый высокий - в 1998 году - 73,86%. На парламентских выборах 2019 года явка по округу составила 51,01%. В целом, электоральные предпочтения на округе обусловлены промышленным развитием этих районов и преимущественно победу здесь одерживали так называемые "хозяйственники" - представители газодобывающей промышленности или машиностроения. Исключением стали только выборы 2019-го года.

Уязвимые места кандидатов в депутаты

Юлия Светличная – бывший губернатор Харьковской области, идет в Раду как самовыдвиженка.

На должности председателя Харьковской облгосадминистрации отмечалась излишним пристрастием к пиару. За время своего правления успела попасть в скандал с сомнительным представительством Харьковской области в Америке.

Считается человеком, близким к главе Администрации президента Порошенко Игорю Райнину, который в конце прошлого года неожиданно возглавил ОПЗЖ на Харьковщине.

К слову именно экс-помощник Райнина Юрий Чевордов одним из первых вступился за Светличную в информационном поле, когда выяснилось, что на округе зарегистрирована не одна женщина с такой фамилией, не забыв обвинить в этом самого президента.

Стоит отметить, что любовь к выборному закону соратников Светличной не мешает ей использовать статус депутата Харьковского областного совета для предвыборной агитации.

Виктория Пташник – представляет "Европейскую солидарность". "Парашютист" из Киева, член команды экс-президента Петра Порошенко, ярая феминистка с тремя квартирами в Киеве. Женщина с далеко не кротким нравом, за что в прошлом созыве Верховной Рады была исключена из "Самопомощи" за невыполнение решения фракции. По информации нашего издания сейчас Пташник собирает информацию об округе и в ближайшее время примет решение, идти в бой или отсидеться на скамейке запасных.

Виктория Алексейчук – официальный представитель партии "Слуга народа". Проиграла прошлые выборы Александру Фельдману, но решила не останавливаться. Кандидата связывают с одиозным "куратором" Слуги народа в Харьковской области Слюсаревым, а свекром женщины является не кто иной как экс-заместитель одиозного харьковчанина Добкина. Видимо испугавшись очередного провала, Виктория начала избирательную кампанию еще до регистрации, не гнушаясь использовать статус советника губернатора для агитации. По информации издания, глава ХОДА Кучер головой отвечает за ее прохождение в Верховную Раду и по сути уже выполняет поставленные задачи: за последнюю неделю объекты округа стали приоритетными в деятельности губернатора, а на всех мероприятиях районов он появлялся в компании Алексейчук.

Татьяна Егорова-Луценко - самовыдвиженка, которую не взяли в Слугу народа не отчаялась и попробовала свои силы теперь уже без партии власти. Кандидат известна обвинениями в декларировании недостоверной информации, и является государственным чиновником с подозрительно большим количеством недвижимого и движимого имущества.

Александр Диденко – малоизвестный представитель ОПЗЖ с пророссийской риторикой, выступает за автономию Донбасса и возобновление связей с Россией, о чем прямо говорит в своей программе. Один из немногих - числится местным жителем - он из Лозовой, однако в списке недвижимости имеет две квартиры в Харькове.

Камиль Кирпичев – адвокат и экс-прокурор Донецка может стать настоящей серой лошадкой на этих выборах. Популярность приобрел благодаря заказному материалу на одном из центральных сайтов. По мнению издания, еще в 2004 году в скандальном ДТП Кирпичев с коллегой в центре Киева якобы в нетрезвом состоянии не справились с управлением автомобиля и врезались в бетонное ограждение Бессарабского рынка. Однако два расследования в генеральной прокуратуре Украины как при прокуроре Васильеве, так и при его политическом оппоненте Пискуне опровергли эту информацию. Представляет политическую партию "Власна сила".

Светлана Науменко – помощник депутата "Оппозиционной платформы" Юрия Солода и человек Натальи Королевской с напрямую указанной в предвыборной программе пророссийской позицией – "Ми маємоподолати протиріччя з РФ". Идет под брендом "Украина – Вперед!"

Игорь Швайка – националист-"свободовец", известен делом со взяткой на должности министра аграрной политики 5-ю женами и скандалами с ними, а также неуплатой алиментов собственным детям, был признан неэффективным в должности.

Более половины зарегистрированных кандидатов не имеет никакого отношения к Харьковской области, а также представляют малоизвестные, а зачастую и довольно странные партии. Евгения Агеева, Валерий Бебик, Алексей Пристай, Елена Скоморощенко, Михаил Соколов, Игорь Федорченко, Денис Шейбут, Геннадий Ширяев проживают в Киеве, Олег Голтвянский, также зарегистрированный в Киеве, представляет партию "Патриоты Волыни", другой киевлянин Виктор Ильенко – партию "Україна понад усе", Виталий Горба из Зборова Тернопольской области – партию "Добрый самаритянин", Анна Князева из Винницы –Республиканскую партию Украины, Ольга Коваленко из Днепра – партию "Жінки за майбутнє", Елена Кононенко из Борисполя – партию "Країна", Сергей Кошулько из Днепра– партию "Народная программа Вадима Черного", Ярослав Куркуч из Одесской области – партию "Демократическая альтернатива", Игорь Леоненко из Киева – партию "Защита", Диана Матковская из Днепра – партию "Дело", Игорь Найда из Ирпеня – партию "Украинцы вместе", Елена Палиева из Киева – партию "За Украину", Василий Патлачук из Словянска – партию "Дети войны "Народная партия Украины", Лариса Сергиенко из Кривого Рога – "Партию сильной власти", Галина Хархалис из Львова – Всеукраинскую казацкую партию.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия назначила новые выборы по 179 избирательному округу на 15 марта. Также стала известна их стоимость: избрание народного депутата на довыборах обойдется государственному бюджету в 10,3 миллионов гривен.