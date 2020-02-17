Корпорация Зе. Почему не назначают губернатора Сумщины

После смены власти Сумская область остается едва ли не единственной обезглавленной в Украине. Почти за год работы команды Зе в регионе не появился ни новый губернатор, ни куратор от президентской вертикали

После смены власти Сумская область остается едва ли не единственной обезглавленной в Украине. Почти за год работы команды Зе в регионе не появился ни новый губернатор, ни куратор от президентской вертикали

Фото: Facebook/Дмитрий Живицкий

На прошлой неделе появилась информация, что Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Дмитрия Живицкого на должность главы Сумской ОГА. Этой новости на Сумщине ожидают уже не один месяц. Стоит отметить, что Живицкий уже третий кандидат на должность губернатора, утвержденный Кабмином. Так депутата Конотопского горсовета Инны Пащенко правительство поддержало еще в ноябре 2019 года, а 9 января у Гончарука рассматривали уже другого кандидата - военного прокурора из Харьковщины Романа Грищенко. Однако ни один из них так и не получил кресло.

В тоже время, назначение Дмитрия Живицкого в регионе восприняли всерьез. Он имеет достаточно солидный бэкграунд - с 2016 по 2019 год был руководителем аппарата Сумской ОГА (фактически заместитель), а с осени 2019 - заместитель министра развития общин и территорий. Кроме того, Дмитрий Алексеевич уже давно имеет партнерские и дружеские отношения с премьер-министром Гончаруком. Они сотрудничали еще в партии "Сила людей". Впрочем после утверждения правительством его кандидатуры в сети начали распространяться фото с поддержкой Дмитрием Алексеевичем пятого президента Петра Порошенко. И, то ли компромат сработал, то ли вмешались внешние силы, долгожданного назначения пока так и не произошло.

Между тем местные элиты понемногу вживаются в период безвременья и начинают руководствоваться истиной, что нет ничего более постоянного, чем временное.

Для понимания того, в каких парадигмах сейчас живет местный политикум, следует знать, что все функционеры предыдущих избирательных кампаний Зеленского пока появляются в области безсистемно и бессмысленно. Максимум на что хватает их действий - это на мелкие кадровые назначения и несущественные перераспределения коротких бюджетных потоков. Проводником воли президента наравне с временно отсутствующим губернатором могли бы стать партийные боссы. Но партийная вертикаль, как и властная до сих пор не заполнены.

Это безвластие имеет свое объяснение. Единственный персонаж, который мог бы в полной мере считать себя бенефициаром победы Зеленского на Сумщине, сейчас находится в опале и даже не отсвечивает в областном центре. Речь идет о бывшем нардепе и бывшем первом заместителе председателя СБУ Владиславе Бухареве. Здесь следует вспомнить, что донором для команды Зе на Сумщине была местная "Батькивщина". После победы Зеленского и во время выдвижения кандидатов в народные депутаты именно ряды партии Тимошенко стали источником кадрового потенциала. Даже получила распространение шутка о том, что сумское красное сердечко уже стало зеленым.

В то время в области всеми политическими процессами в качестве "смотрящего" от Зеленского руководил Владислав Бухарев. Формально во время президентской кампании он руководил штабом Тимошенко на Сумщине. И ему в этом плане была подчинена вся партийная вертикаль. В то же время, другой рукой, Бухарев вел кампанию Зеленского. И поскольку в его распоряжении были преимущественно кадры из обоймы Юлии Владимировны, которыми заведовал в области мэр Сум и председатель областной "Батькивщины" Александр Лысенко, Бухарев и не искал кого-то на стороне.

Так представителем Зеленского на Сумщине, а затем и нардепом-списочником от "Слуги народа", стал советник мэра Лысенко и функционер местной "Батькивщины" Михаил Ананченко. По некоторым неподтвержденным данным определеное отсутствие опыта у претендента компенсировалась наличием родственных связей с генералом. Формально представителем партии "Слуга народа" Михаил Ананченко остается и сейчас. В то же время, после катастрофической потери своих позиций Владиславом Бухаревым, которого осенью прошлого года феерично уволили из СБУ и вообще удалили из окружения президента, Ананченко остается в партии в качестве обычной "зеленой кнопочки". И, хотя и ищет попытки доказать руководству свою организационную полноценность, вряд ли может претендовать на руководящую роль в местной организации накануне местных выборов.

В то же время скамейка запасных Зе-команды здесь состоит ровно из таких же случайных людей. Среди нардепов-мажоритарщиков, попавших в Раду от Зе, нет сколько-нибудь влиятельной фигуры, которая могла бы возглавить областную организацию и обустроить ее в местных органах власти после предстоящих местных выборов. И для партии Зеленского это действительно является большой проблемой. Ведь привлечь кого-то из авторитетных местных представителей политической элиты для эффективного построения партийной структуры - значит подвергнуться риску опустить местный рейтинг Зе.

В то же время в области существует еще два очевидных центра влияния. Это Андрей Деркач и Игорь Молоток. Только им двоим удалось получить мандаты нардепов, тогда как на всех других округах Сумской области победили выдвиженцы "Слуги народа".

Андрей Деркач во времена Порошенко имел влияние на тогдашнего губернатора Николая Клочко и часть областного совета, что позволяло ему держать под контролем и область в целом, и его вотчину - север Сумщины. Там ему даже удалось нейтрализовать политическую "звезду" - мэра Глухова Мишеля Терещенко, который ворвался в местній политикум на волне Майдана. Но быстро сдулся, не выдержав соперничества с Деркачем и его ставленниками. Вполне логично, что Андрей Деркач заинтересован в том, чтобы в руководстве области находились его люди. Некоторые попытки он даже пробовал осуществить. Но все, кто от Деркача ездили на собеседования на Банковую почему-то не бросались в глаза Зеленскому.

Наиболее показательной в этом плане была история с попытками продвинуть на должность главы ОГА проректора местного госуниверситета Сергея Леонова. Он подал необходимую в таких случаях декларацию кандидата на должность и его кандидатура даже была согласована в Офисе президента, но в какой-то момент всплыла прямая связь Леонова с окружением Деркача, с людьми которого, как оказалось, у претендента были общие корпоративные права. И назначение Леонова спустили на тормозах.

Сейчас Деркач глубоко погружен в геополитическую игру, которая развернулась на почве предстоящих президентских выборов в США - Андрей Леонидович помогает Руди Джулиани заполучить компромат на Байдена и активно участвует в коалиции против так называемых "соросят" в Украине.

Другой нардеп Игорь Молоток хоть и проявляет меньше амбиций, но все же пытается усилить свое влияние в области. Для этого он сделал довольно странную инвестицию - смог усадить на место председателя областной организации партии "Батькивщина" своего человека, вытеснив с должности Александра Лысенко. Последний "заслужил" такой чендж со стороны Юлии Тимошенко в первую очередь тем, что во время выборов перекрасился в зеленый цвет. Поэтому сейчас Лысенко находится в несколько подвешенном состоянии, под вопросом остается его поддержка партией на будущих выборах мэра.

Зато приобретение партийной организации Молотком, который перед этим еще и вошел в один из местных телеканалов, говорят об амбициях нардепа всерьез побороться за областной совет и некоторые районы, где сосредоточены его бизнес-интересы. Скорее всего, у Молотка в планах и продвижение своего человека в кресло мэра.

Определенные надежды относительно видения властной вертикали в Сумской местные местные эксперты связывают с назначением нового руководителя Офиса президента. Считается, что Андрей Ермак больше чем его предшественник интересуется вопросами пограничных областей и сможет наконец решить вопрос с председателем ОГА. А от этого уже будут зависеть и другие расклады сил на Сумщине.

А пока областью руководит "случайная" заместитель председателя ОГА Ирина Купрейчик, которая очень удачно вышла из декретного отпуска в тот момент, когда Зеленский стал президентом и вместо губернаторов от Порошенко назначал исполняющих обязанности. Так Купрейчик оказалась в нужном месте в нужное время и уже почти год сидит в главном кресле в области. Некоторые, впрочем, объясняет такую ​​удачу лояльностью со стороны министра внутренних дел Арсена Авакова.